Batuhan Karadeniz'e kırmızı bülten şoku

Yasadışı bahis soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılan eski futbolcu Batuhan Karadeniz hakkında kırmızı bülten çıkarıldığı iddia edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasadışı bahis soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkartılan ancak yurtdışına kaçan eski futbolcu Batuhan Karadeniz hakkında kırmızı bülten çıkarıldığı iddia edildi.

Halktv.com.tr’den Dinçer Gökçe’nin haberine göre Batuhan Karadeniz hakkında kırmızı bülten kararı çıkarıldı. Karadeniz'in Gürcistan'da olduğu belirtiliyor.

“KİMSEYİ YASADIŞI BAHİSE TEŞVİK ETMİYORUM”

Konuya ilişkin telefonla konuşan Batuhan Karadeniz’in avukatı açıklamada bulunmadı.

Karadeniz ise, “Ben kimseyi yasadışı bahise teşvik etmiyorum. Nasıl oynanır nasıl üye olunur diye bir ifade kullanmıyorum. Zaten bu oyunu oynayanlar izler” demişti.

ORTAÇ VE ERBİL’E DAVA AÇILDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimlerden Serdar Ortaç ile Mehmet Ali Erbil’e de dava açıldı. Sanıkların 1 yıldan 3’er yıla kadar hapsi talep ediliyor.

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