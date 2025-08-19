''Bay Kemal'' geri döndü: ''CHP'yi bölecekler, İmamoğlu'nun yerine yeni aday belirlenmeli''

CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü açıklayan TGRT Haber TV Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin bölünme tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu söyleyerek ""İmamoğlu'nun yerine yeni aday belirlenmesi gerektiğini" ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adayı olmasına da karşı olduğunu ifade ettiğini belirtti.

CHP’nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, partisinin geleceğine yönelik önemli değerlendirmelerde bulunduğu öğrenildi. CHP'nin eski lideri Kılıçdaroğlu’nun partisinin yeni bir cumhurbaşkanı adayı belirlemesi gerektiğini dile getirdiği aktarıldı.

İmamoğlu yerine, CHP yönetimin yeni bir aday için isim belirlemesi gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu'nun yakın çevresine verdiği mesajda, bu konuda çok net olduğu iddia edildi.

TGRT Haber TV Ankara Temsilcisi Fatih Atik, "Bu konuyu Kemal Bey'e sordum" diyerek açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu'nun ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın adaylığına da karşı olduğunu söyledi.

Atik şu ifadeleri kullandı;

"Kemal Bey yakın çevresine yaptığı açıklamalarda şunları söylüyor. Hem ona yakın ekipten hem de parti örgütünden aldığım bilgiler bunlar. Ben soruları sordum ama kendi içlerinde de konuşmuşlar. Oradan bana aktarılanı söylüyorum. Kılıçdaroğlu şöyle diyor:

'CHP sanki okyanusta dümenini ve pusulasını kaybetmiş bir gemi misali sağdan sola savruluyor. 100 yıllık bir parti bunu kaldıramaz. Yönetim işe yeni bir cumhurbaşkanı adayı belirlemekle ve yeni bir program oluşturmakla başlamalı. Demokratik kitle örgütlerinden, sendikalardan, geniş halk kitlelerinden fikirleri alınmalı.

Bir şahıs ya da şahısların kaderleri üzerinden siyaset yapılmaz. Mevcut belediye başkanları seçildikleri illerin halkına hizmet etmelidirler.' Bence burada İmamoğlu'na bir mesaj gönderiyor. Kılıçdaroğlu diyor ki ne İmamoğlu ne Yavaş ne de bir başkası. İki ismin de adaylığına da bir rezerv koyuyor anladığım kadarıyla."

TGRT Haber TV Ankara Temsilcisi Fatih Atik’in aktardığı bilgilere göre, Kılıçdaroğlu’nun ayrıca mevcut yönetimin izlemiş olduğu siyasi çizginin devam etmesi halinde CHP’de bölünme yaşanabileceği uyarısında bulunduğu belirtildi.

Atik, Kılıçdaroğlu'nun şöyle dediğini aktardı:

"Yönetim bu siyasetle partiyi bölünmeye götürüyor. Tamamen halktan ve halkın sorunlarından uzaklaşan bir parti var. Bu artık sürdürülemez bir noktaya geldi."