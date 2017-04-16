Bayanlardaki cinsel isteksizlik sorunu tarihe karışıyor

İlim İlaç A.Ş. tarafından geliştirilen ESTROGENOLIT, Türkiye’de üretilip 30 ülkeye ihraç ediliyor. Bayanlarda görülebilen cinsel isteksizlik ve cinsel soğukluk sorununu ortadan kaldırmaya yardımcı olabiliyor.

İlim İlaç San. Ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Veli Can Tefon, 7 sene önce geliştirilen, klinik çalışmaları ve üretim aşaması tamamlandıktan sonra, ilgili bakanlıklardan alınan izinler ile ürünün piyasaya arz edildiğini açıkladı.

Henüz ilk senesinde piyasada çok yoğun ilgi gören estrogenolit, 2017 senesi itibari ile ulusal gıda laboratuvarı ve kodex sertifikalarını alarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği kaydı ile 30 ülkeye ihraç edilmeye başlandı. Şirketin 0 212 909 19 51 numaralı bilgi hattı ürünle ilgili her türlü soru ve sorunu cevaplamaya devam ediyor.

"Sağlıkta kalite bizler için çok önemli"

Yönetim Kurulu Başkanı Veli Can Tefon yaptığı açıklamada, İlim İlaç A.Ş.; EN ISO 13485 (Tıbbi Cihazlar Kalite Yönetim Sistemi), EN ISO 9001 (Kalite Yönetim Sistemi), GMP (İyi İmalat Uygulamaları) standartlarına sahip CE işareti ile üretim yapmaktadır. Hijyen ve kaliteye çok önem veriyoruz. Üst düzey üretim standartlarında imalat yapıyoruz. Sağlık ürünlerinde kalite ve hijyenin çok üst düzeyde olması gerektiğine inanarak GMP ve CE standartlarımızı koruyoruz dedi.

"Sahte ürünle savaşımız sürüyor"

Piyasada bolca bulunan merdiven altı şirket ve şahısların estrogenolit markasını kullanarak çok fazla sayıda sahte ürün ürettiğinin altını çizen Veli Can Tefon, ilgili şahıs ve şirketler hakkında kanuni süreçlerin başlatıldığını ve bundan sonraki süreçlerde de konunun her zaman takipçisi olacaklarını belirtti.

Estrogenolit for woman nedir?

Çiftlerin günlük hayatlarında yaşadıkları stres, yorgunluk, yoğun iş temposu vb. nedenlerden dolayı özel hayatlarındaki problemler de ciddi anlamda etkilenmeye ve artmaya başlamaktadır. Yorgunluk, yoğunluk ve günlük hayatın stresi veya bazı psikolojik sorunlar sebebiyle her çift birbiriyle yeteri kadar uyumlu olmayabilir. Bazen de cinsel isteksizlik gibi sorunlar yaşanabilmektedir. Cinsellik, çiftler arasında mutlaka yaşanması gereken en güzel ve en özel olmazsa olmaz duygulardan biridir. Bu şekilde yaşanabilecek olumsuz durumlarda çiftler bir uzmana görünmek konusunda çekinceleri olduğundan aralarında ister istemez bir soğukluk bir uzaklaşma ve isteksizlik olgusu meydana gelmektedir. Bu durum çiftlerin ayrılmasına kadar ilerlemektedir.

Ülkemizde özellikle kadınlarda cinsellik gibi dürtüler ertelenmektedir ya da baskılanmaktadır. Aslında kadınlar ile erkekler aynı ölçüde dürtülere sahiptir. Kadının bizim kültürümüze göre yetiştirilme şartları, ahlaki ve dini kurallar kadının cinsel dürtülerini baskılamasına veya başka yönlere yönlendirmesine neden olmuştur. Kötü sonuçların doğmasına sebebiyet veren cinsel isteksizlik konusunda bazı bitkisel afrodizyaklar ile çözüm aranmıştır.

Estrogenolit for Women (Bayan İstek Artırıcı) temelde bu sorunlara çözüm yaratmaya yardımcı olmak adına üretilmiştir. Oldukça etkili ve işlevsel bir üründür. İlişkiden yarım saat kadar önce 1 tablet kullanılarak 2 ile 3 saat arasında değişen bir etki göstermektedir. Estrogenolit almadan önce; gün içerisinde kafein, alkol ve bol şekerli içecekler kullanmamanız gerekmektedir.(çay, kahve, kola vb.) Bunun yanında eğer gebelik söz konusu ise kesinlikle jinekoloğunuza danışarak Estrogenolit for Woman’ı kullanabilirsiniz.

Bitkisel içerikli, tamamen doğal Estrogenolit for Women (Bayan İstek Artırıcı) cinsel hayatınızda ciddi anlamda bir iyileşme sağlamaya yardımcı olabilir. Size yoğun olarak yaşanan gençlik ve güçlülük hissiyatı duygusu verebilir. Cinsel arzuyu önemli seviyede arttırmaya, kendinize olan güveni artırıp cinsel cazibenizi arttırmaya yardımcı olabilir. Sizin ve eşinizin aldığı hazzı en üst seviyeye ulaştırmaya yardımcı olabilir. Estrogenolit for Women, cinsel organlardaki kan dolaşımını artırıp, libido ve östrojen seviyenizi yükseltmeye yardımcı olabilir. Korkularınız sona erecektir. Bunun yanında sinir sistemlerini de düzenleyici etkisi olduğu da gözlemlenmiştir.

Orijinal ürün sadece eczanelerde ve yetkili satıcılarda

Orijinal ürüne ulaşmak için, www.estrogenolit.net ve www.ilim.com.tr sitelerinden sipariş verilmesi veya 0212 909 19 51 numaralı destek hattının aranarak bilgi alınması gerekiyor.

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