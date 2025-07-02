Bayburt-Erzurum sınırında uçak düştü!

Bayburt-Erzurum sınırında içerisinde 3 kişinin bulunduğu özel bir jet düştü. Bölgeye arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Bayrburt-Erzurum sınırında Suudi Arabistan’a ait olduğu belirtilen özel bir jet henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü.



Ballıkaya mevkiinde dere yatağına düştüğü öne sürülen jet için Bayburt ve Erzurum’dan AFAD başta olmak üzere çok sayıda arama kurtarma ve sağlık ekibi bölgeye yönlendirildi.



İçerisinde 3 kişi bulunduğu belirtilen jetin düşüş nedenine dair resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

DHA/İHA