Baykar'dan ''Ukrayna'a buğday karşılığında İHA satışı'' iddialarına cevap

Baykar basın sözcüsü İlker Akgüngör, bazı sosyal medya mecralarında gündeme gelen ''Ukrayna'a buğday karşılığında İHA-SİHA satışı'' yapılıyor iddialarına yalanlama geldi. Akgüngör, yaptığı açıklamada 'iddiaların aslı astarı yok'' diyerek konuyla ilgili hukuki süreç başlatacaklarını duyurdu.

Tam Bağımsız Türkiye​ hedefi ile çıkılan yolda, ürettikleri İHA​ ve SİHA​'larla Türkiye'yi savunma sanayii alanında üst seviyelere çıkartan Baykar​ şirketine yönelik yapılan iddialara bir yenisi daha eklendi. Gazeteci Fatih Altaylı ve Sabahattin Önkibar, Baykar'ın Ukrayna'ya yaptığı SİHA satışlarıyla ilgili akılalmaz bir iddiada bulundu.

SİHA KARŞILIĞI BUĞDAY ALINDI İDDİASI

Sabahattin Önkibar, dünyanın en çok talep gören ve mevcut durumda 30'dan fazla ülkeye ihraç edilen Baykar'ın yerli ve milli insansız hava araçlarının Ukrayna'ya satışı karşılığında buğday alındığını öne sürdü.

Ukrayna, Tayyip Erdoğan’ın damadından satın aldığı İHA ve SİHA’ların parasını, Türkiye’nin ihtiyacının iki katı olan buğday vererek ödemiş. Türk çiftçisi buğdayını iyi fiyat alamadığı gibi, Türk buğdayı da toprağa gömülüyor.

Konuya ilişkin iddiada bulunan bir diğer isim ise Fatih Altaylı oldu. Altaylı, Turhan Çömez'in iddialarını kendi sosyal medya kanalında dile getirerek "Turhan Çömez’in 100 bin tonluk ve değeri 25 milyon dolar buğdayın TMO tarafından toprağın altına gömüldüğü konusu araştırılmalı. Turhan Çömez diyor ki; ‘Bu kadar buğdayın toprak altına gömülmesinin sebebi şu; Türkiye Ukrayna’dan ihtiyacının iki katı buğday aldı." ifadelerini kullandı.

Altaylı sözlerinin devamında ise "Bunun sebebi ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar’ın BAYKAR şirketinin Ukrayna’ya satmış olduğu dronların ödemesi buğday ile yapıldı’ diyor. Bu araştırılmalı. Bu Sayıştay raporu ortaya çıkar.” şeklinde konuştu.

BAYKAR'DAN AÇIKLAMA: İDDİALARIN ASLI ASTARI YOK

Ukrayna'da SİHA karşılığında buğday alındığı yönündeki iddialara ilişkin Baykar basın sözcüsü İlker Akgüngör sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Akgüngör, bu iddiaların Baykar'ın itibarını zedelemeye yönelik iftira olduğunu belirterek, Baykar'ın ihracat süreçlerini uluslararası ticari normlara uygun bir şekilde yürüttüğünü söyledi.

Akgüngör açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

Baykar, ne Ukrayna'da ne de başka bir ülkede bu tarz asılsız anlaşmaların parçası olmamıştır. Şirketimizin tüm ihracat süreçleri uluslararası ticari normlara uygun bir şekilde yürütülmektedir.

Baykar’ın geliştirdiği yüksek teknolojiye sahip platformlar, ülkeler tarafından doğrudan kendi bütçeleriyle alınır. İddia edildiği gibi buğdayla ya da başka bir emtia ile ödeme yapılması söz konusu dahi olamaz. Bu iftiraya karşı yasal haklarımızı kullanarak hukuki süreç başlatacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.