Bayram geldi geçti, piyasaların ateşi sönmedi! İşte Dolar, Altın ve Euro'da son durum

Geçtiğimiz hafta Kurban Bayramı nedeniyle kapalı olan piyasalar yeni haftaya yine yükselişle başladı.

Piyaslar bayram tatilinin ardından günler sonraki ilk işlem gününe yine hareketli başladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından Kurban Bayramı öncesi açıklanan yüzde 19'luk faiz oranını sabit tutma kararının ardından 8.60 bandının altına inen dolar kurunda haftanın ilk işlem günü hareketlilik sürüyor.

Dolar 8,55 TL'den, Euro 10,08 TL'den, Sterlin ise 11,78 TL'den işlem görüyor.

Gümüş 6,96 TL'ye gerilerken, onsu 1.806 dolardan fiyatlanan altında, gram altın 492/496, çeyrek altın 798/815, Cumhuriyet altını ise 3.286/3.320 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Uzun bir süredir düşüşünü sürdüren kripto para piyasalarında ise Bitcoin 38 bin 454 dolara, Etherium ise 2 bin 332 dolara yükseldi.