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Bayram günü kahrolduk! Zeytin Dalı harekat bölgesinden acı haber

Bayram günü kahrolduk! Zeytin Dalı harekat bölgesinden acı haber

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı harekat bölgesinde bir askerin şehit olduğunu, 24 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savuma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Zeytin Dalı harekat bölgesinde bir askerin şehit olduğu, 24 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde terör örgütü PKK/PYD tarafından Suriye’deki TSK unsurlarına füze saldırı düzenlendi. Saldırıda İst. Tğm. Talha Bahadır ağır şekilde yaralandı. Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı asker, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

24 terörist etkisiz hale getirildi
Saldırının ardından terör örgütü PKK/PYD hedefleri ateş altına alındı. İlk belirlemelere göre 24 terörist etkisiz hale getirildi.

Etiketler zeytin dalı harekatı suriye şehit msb
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