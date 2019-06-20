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  3. 20 Haziran 2019 13:32

Bayram için Suriye'ye giden Suriyelilerden kaçı geri döndü ?

Ramazan Bayramı'nı yakınlarının yanında geçiren 20 bin Suriyeliden 5 bininin Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'ye geri döndüğü açıklandı.

Bayram için Suriye'ye giden Suriyelilerden kaçı geri döndü ?
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17-31 Mayıs arasında Türkiye’nin çeşitli kentlerinden Kilis'e gelen 20 bin 576 Suriyeli, Ramazan Bayramı için valilik izniyle ülkesine gitmişti. Bugünden itibaren 5 bin Suriyeli Türkiye’ye dönüş yaptı. 

Dönüş için randevu günü olan Suriyeliler, Babul Selam Sınır Kapısı'ndan Öncüpınar Sınır Kapısı'na geliyor. Burada Göç İdaresi ile pasaport polisi tarafından işlemleri yapılan Suriyeliler, 4 güvenlik noktasından geçtikten sonra tahsis edilen otobüslerle Türkiye'ye geliyor. Suriyeliler, gümrük görevlilerinin son kontrollerinden sonra Kilis üzerinden Türkiye’ye giriş yapıyor.

Suriyelilerin dönüşünün 1 Kasım 2019 tarihine kadar süreceği bildirildi.
 
 
 

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