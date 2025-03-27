Bayram namazı saatleri açıklandı

30 Mart Pazar günü başlayacak Ramazan bayramının ilk gününde kılınacak olan bayram namazının saatleri belli oldu. İşte il il bayram namazı saatleri

Pazar günü başlayacak olan ve haftaya Pazartesi ve Salı günü devam edecek olan Ramazan Bayramı öncesinde Diyanet İşleri Başkanlığı bayram namazı saatlerini açıkladı.

2025 yılında Ramazan Bayramı’nın ilk günü 30 Mart Pazar gününe denk geliyor. Resmi takvime göre, bayram tatili 3,5 gün olarak belirlense de Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan dün akşam ( 26 Mart Çarşamba ) yaptığı açıklamada Ramazan bayramı tatilinin kamu çalışanları için 9 güne çıkartıldığını duyurdu. Özel sektörde ise bayram tatili 1 Nisan salı akşamı itibariyle sona erecek ve özel sektör çalışanları 2 Nisan çarşamba günü iş başı yapacak. Bayram tatilini kamu çalışanları gibi uzun bir tatile dönüştürmek isteyen özel sektör çalışanlarının haftanın geride kalan günleri için yıllık izinlerini kullanması gerekiyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı da bayramın birinci günü olan Pazar günü kılınacak olan bayram namazı için il il saatleri açıkladı.

İşte alfabetik sırayla il il bayram namazı vakitleri:

Adana: 06:57

Adıyaman: 06:45

Afyonkarahisar: 07:16

Ağrı: 06:26

Aksaray: 07:02

Amasya: 06:55

Ankara: 07:07

Antalya: 07:16

Ardahan: 06:27

Artvin: 06:31

Aydın: 07:27

Balıkesir: 07:27

Bartın: 07:09

Batman: 06:34

Bayburt: 06:37

Bilecik: 07:18

Bingöl: 06:36

Bitlis: 06:30

Bolu: 07:12

Burdur: 07:17

Bursa: 07:22

Çanakkale: 07:32

Çankırı: 07:03

Çorum: 06:58

Denizli: 07:22

Diyarbakır: 06:37

Düzce: 07:13

Edirne: 07:32

Elazığ: 06:42

Erzincan: 06:40

Erzurum: 06:33

Eskişehir: 07:16

Gaziantep: 06:49

Giresun: 06:44

Gümüşhane: 06:40

Hakkari: 06:23

Hatay: 06:54

Iğdır: 06:22

Isparta: 07:16

İstanbul: 07:22

İzmir: 07:30

Kahramanmaraş: 06:50

Karabük: 07:07

Karaman: 07:05

Kars: 06:26

Kastamonu: 07:03

Kayseri: 06:56

Kırıkkale: 07:04

Kırklareli: 07:29

Kırşehir: 07:01

Kilis: 06:50

Kocaeli: 07:18

Konya: 07:08

Kütahya: 07:18

Malatya: 06:45

Manisa: 07:28

Mardin: 06:35

Mersin: 07:00

Muğla: 07:25

Muş: 06:32

Nevşehir: 06:59

Niğde: 06:59

Ordu: 06:46

Osmaniye: 06:53

Rize: 06:36

Sakarya: 07:16

Samsun: 06:53

Siirt: 06:30

Sinop: 06:57

Sivas: 06:50

Şanlıurfa: 06:43

Şırnak: 06:28

Tekirdağ: 07:28

Tokat: 06:52

Trabzon: 06:39

Tunceli: 06:40

Uşak: 07:20

Van: 06:25

Yalova: 07:21

Yozgat: 06:59

Zonguldak: 07:11