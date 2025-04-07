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Bayram öncesi zam üstüne zam gelen benzin ve motorine büyük indirim geliyor

Bayram öncesi zam üstüne zam gelen benzin ve motorine büyük indirim geliyor
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Ramazan Bayramı tatili başlamadan önce ve biterken peş peşe zam gelen akaryakıt fiyatlarına bayram tatili sonrasında şimdi indirim geliyor. İşte akaryakıt fiyatlarında beklenen indirim ve güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Geride bıraktığımız Ramazan Bayramı tatili öncesinde ve tatil sırasında akaryakıt fiyatlarına peş peşe gelen rekor zamlar araç sahiplerini tatile zamla çıkartıp, zamla eve döndürmüştü.

Ancak bugün sektör temsilcilerinden gelen haber araç sahiplerini daha da kızdıracak.

Uluslararası piyasalarda Brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından artan siyasi belirsizlik, döviz kurlarındaki hareketlilik nedeniyle akaryakıt fiyatlarında hareketlilik devam ederken akaryakıt fiyatlarına önceki hafta Ramazan Bayramı tatili öncesinde 3 gün üst üste 3 zam gelmişti. Önce benzinin litre fiyatına 1,52 TL, ardından motorin fiyatlarına 1 TL 42 Kuruş, son olarak da LPG fiyatlarına 55 kuruş zam yapılmıştı.

Brent petrol fiyatlarında dört yılın en düşük seviyesi

Brent petrolün varil fiyatı, haftanın ilk işlem gününde yaklaşık yüzde 3,87 düşüşle 63,20 dolara gerileyerek son dört yılın en düşük seviyesine indi. Cuma günü 69,82 dolara kadar yükselen Brent petrol, günü 65,84 dolardan tamamlamıştı. Aynı saatlerde Batı Teksas türü (WTI) ham petrol ise 59,67 dolardan işlem gördü.

Son olarak 3 Nisan Perşembe günü itibariyle benzine 1.25 TL'lik daha zam yapılacağı açıklanmıştı ancak bu zam Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından iptal edilmişti. Araç sahipleri tam bir "oh" çekecekken kötü haber 1 gün sonra 4 Nisan Cuma günü geldi. Bu zamla birlikte 4 Nisan Cuma günü itibariyle benzine 1 TL 8 Kuruş daha zam geldi.

Zamla birlikte benzin fiyatları yeniden 50 TL sınırına çıkarken araç sahiplerini isyan ettirecek haber 7 Nisan pazartesi günü geldi.

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre hem benzine hem de motorine 9 Nisan Çarşamba günü itibariyle 1 TL 50 Kuruş'u aşan aşan bir indirim bekleniyor.

İşte 7 Nisan Pazartesi günü itibariyle bazı illerimizdeki güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları... 

Ankara güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 47,29 TL
Motorin fiyatı: 47,58 TL 
LPG fiyatı: 29,62 TL

İstanbul güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 46,72 TL
Motorin fiyatı: 46,83 TL 
LPG fiyatı: 29,71 TL

İzmir güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 47,65 TL 
Motorin fiyatı: 47,93 TL
LPG fiyatı: 29,67 TL

Antalya güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 48,41 TL
Motorin fiyatı: 48,66 TL
LPG fiyatı: 30,16 TL 

Diyarbakır güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 48,62 TL
Motorin fiyatı:  48,95 TL
LPG fiyatı: 29,27 TL 

Edirne güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 47,49 TL
Motorin fiyatı: 47,84 TL
LPG fiyatı: 29,06 TL 

Hatay güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 48,05 TL
Motorin fiyatı: 48,34 TL
LPG fiyatı: 28,78 TL 

Kahramanmaraş güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 48,25 TL
Motorin fiyatı: 48,54 TL
LPG fiyatı: 28,85 TL 

Kars güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 48,37 TL 
Motorin fiyatı: 48,65 TL
LPG fiyatı: 30,20 TL

Manisa güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 47,73 TL 
Motorin fiyatı: 48,02 TL
LPG fiyatı: 29,50 TL

Muğla güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı:  48,09 TL 
Motorin fiyatı: 48,39 TL
LPG fiyatı: 30,40 TL

Osmaniye güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 48,04 TL
Motorin fiyatı: 48,32 TL
LPG fiyatı: 29,27 TL 

Rize güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 48,07 TL 
Motorin fiyatı: 46,92 TL
LPG fiyatı: 29,97 TL 

Trabzon güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 48,08 TL 
Motorin fiyatı: 48,36 TL
LPG fiyatı: 29,59 TL

Van güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 48,73 TL 
Motorin fiyatı: 49 TL
LPG fiyatı: 30,58 TL

Türkiye'de akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor ?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor

 

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