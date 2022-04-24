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Bayram tatili kaç gün olacak ? 9 gün müjdesi yolda...

Bayram tatili kaç gün olacak ? 9 gün müjdesi yolda...

Ramazan ayının sona ermesiyle başlayacak olan Ramazan Bayramı için geri sayım başladı. Milyonlarca çalışanın aklında aynı sorular var: Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor, Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak ? İşte bu soruların yanıtları...

Ramazan Bayramı bu yıl 2 Mayıs Pazartesi gününe denk geliyor ve 4 Mayıs Çarşamba günü sona eriyor. Hafta içi günlerine denk gelmesiyle birlikte vatandaşlarda bayram tatili hesapları da başladı.

Geçtiğimiz yıllarda Ramazan Bayramı hafta içi günlerine denk geldiğinde bayram tatili uzatılmıştı.

5 Mayıs Perşembe ve 6 Mayıs Cuma günleri idari izne dahil edilirse bayram tatili 9 gün olacak.

Eğer bu süreler idari izinden sayılmazsa 2 gün yıllık izin kullanılıp haftasonları da birleştirilirse 9 gün tatil yapmak mümkün olacak.

2022 ramazan bayramı haftası takvimi

İŞTE O TARİHLER

30 Nisan 2022 Cumartesi: Hafta sonu tatili.

1 Mayıs 2022 Pazar: Emek ve Dayanışma Günü-Hafta sonu tatili.

2 Mayıs 2022 Pazartesi: Ramazan Bayramı 1’inci günü.

3 Mayıs 2022 Salı: Ramazan Bayramı 2’nci günü.

4 Mayıs 2022 Çarşamba: Ramazan Bayramı 3’üncü günü.

5 Mayıs 2022 Perşembe: Mesai günü.

6 Mayıs 2022 Cuma: Mesai günü.

7 Mayıs 2022 Cumartesi: Hafta sonu tatili.

8 Mayıs 2022 Pazar: Hafta sonu tatili.

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