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Bayram yolundaki tartışmalı radarlara yakalanan sürücü sayısı açıklandı

Bayram yolundaki tartışmalı radarlara yakalanan sürücü sayısı açıklandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı tatilinin ilk gününde 2,5 milyon araçtan 23 bin 275'ine hız ve radar işlemi yapıldığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı tatilinin başladığı arefe gününde hız sınırını aşan araçlara ilişkin ayrıntıları paylaştı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yerlikaya, Yerlikaya, arefe gününde Ulaştırma Bakanlığının verilerine göre; 2 milyon 591 bin 34 aracın otoyolları kullandığını belirtti.

Bakan Ali Yerlikaya söz konusu araçlardan 23 bin 275'ine ise hız ve radar işlemi yapıldığını bildirdi.

Bu oranın yüzde 0,9 olduğunu da aktaran Yerlikaya, "Aşırı hız yapmayarak trafik kurallarına uyan yüzde 99,1 oranındaki her bir sürücümüze ayrı ayrı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan yeni teklife göre ehliyetsiz araç kullananlara 40 bin lira, emniyet kemeri takmayanlara 2 bin 500 lira, alkollü araç kullanımına ise 25 bin liradan başlayıp 150 bin liraya kadar varan para cezaları uygulanacak.

Yani;

Hız sınırını yüzde 10-30 oranlarına kadar aşanlar 2.168 TL, yüzde 30-50 oranlarına kadar aşanlar 4.512 TL ve yüzde 50 oranından fazla aşanlar 9.268 TL ceza ödeyecek...

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Etiketler radar radar cezası hız cezası Ali Yerlikaya
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