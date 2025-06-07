Bayram yolundaki tartışmalı radarlara yakalanan sürücü sayısı rekora koşuyor
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Kurban Bayramı'na damgasını vuran "radar" tartışmaları devam ederken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, tatilinin ilk 2 günündeki toplam hız ve radar işlem sayısını açıkladı. Yerlikaya ayrıca Kurban Bayramı'nın birinci gününde meydana gelen 692 trafik kazasında 7 kişi hayatını kaybettiğini, bin 128 kişinin de yaralandığını söyledi.
Kurban Bayramı'nın birinci gününde meydana gelen 692 trafik kazasında 7 kişi hayatını kaybetti, bin 128 kişi de yaralandı.
Trafik kazalarına ilişkin verileri sosyal medya hesabı X'ten açıklayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Kurban Bayramı’nın 1. günü (Cuma) 692 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda maalesef 7 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetti. 1.128 vatandaşımız ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."
Yerlikaya açıklamasının devamında ise şu bilgileri verdi: "Kurban Bayramı’nın 1. gününde Ulaştırma Bakanlığımızın verilerine göre;
- 2 milyon 232 bin 715 araç otoyolları kullandı.
Bayramın 1. gününde trafik ekiplerimizce de;
- Bu araçlardan 12 bin 407’sine hız ve radar işlemi yapıldı. Oran %0,56
Aşırı hız yapmayarak trafik kurallarına uyan % 99,44 oranındaki her bir sürücümüze ayrı ayrı teşekkür ediyorum.
Diğer %0,56’lık kısmında daha dikkatli davranarak aşırı hız yapmayacağına, hem kendisinin hem sevdiklerinin hem de masum insanların canlarını riske atmayacağına yürekten inanıyorum. Onlarda %99,44’lük kurallara uyan sürücülerimizin yanında olacaklardır."
Bakan X’te arife günü yapılan işlemlerle ilgili "Ulaştırma Bakanlığımızın verilerine göre arife 2 milyon 591 bin 34 araç otoyolları kullandı. Arife gününde trafik ekiplerimizce de bu araçlardan 23 bin 275’ine hız ve radar işlemi yapıldı. Oran yüzde 0,9." açıklamasını yapmıştı.
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