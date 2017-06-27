Bayramda acı bilanço: 66 ölü, 338 yaralı

Tatilin ilk üç gününde Tokat, Zonguldak, Bursa, Konya, Kocaeli, İstanbul, Kilis ve Aydın da aralarında bulunduğu illerde meydana gelen kazalarda 66 kişi hayatanı kaybetti, 489 kişi yaralandı. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bayram dönüşünde trafiğe dikkat edilmesi uyarısı yaptı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bayram dönüşünde trafiğe dikkat edilmesi uyarısı yaptı.

Bayramda yaşanan kazalar ile ilgili yazılı açıklama yapan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Bayram tatilinin bilançosu çok ağır oldu. Bayramın ilk 3 gününde sadece polis bölgesinde meydana gelen trafik kazalarında olay yerinde 66 kişi hayatını kaybetti. Binlerce insan bulundukları şehirlerden uzaklaşarak bayram ziyareti ve tatil yapmak için yola çıktı. 24 Haziran’dan itibaren yola çıkan tatilcilerin karıştıkları kaza haberleri ile yollar adeta kan gölüne döndü. Tatile çıkan insanların çoğu daha dönüş yoluna geçmediler. Hatta çoğunluğu tatillerini 3 gün daha uzatarak süreyi 9 güne çıkardılar. Dönüşlerin hep birden olmaması sevindirici. Ancak ne olursa olsun son günde de olsa mutlaka tatile çıkan her sürücü trafikte kurallara harfiyen uymalıdır” dedi.

TATİLDE KAZALAR YÜZDE 50 ARTIYOR

Normal zamanda istatistiklere göre ortalama günde 12 kişinin hayatını kaybettiğini kaydeden Palandöken, “Bu rakam bayram tatillerinde günlük ortalama 18 kişi ile 22 kişi arasında değişmektedir. Bu da kazaların bayramlarda tüm tedbirlere rağmen yüzde 50'nin üzerinde arttığını göstermektedir. Bilançonun ağır olması bayramların da neşesini kaçırıyor. Alınan tedbir ve denetimlere rağmen trafik kurallarına uyulmaması ve aşırı hız sebebiyle 3 günde meydana gelen trafik kazalarında olay yerinde ve polis bölgesinde 66 vatandaşımız hayatını kaybetti. Hastanelere kaldırılan ağır yaralı vatandaşlarımızın da bir kısmının hayatlarını kaybettiklerini ve Jandarma bölgesinde meydana gelen kazaları da düşünürsek beklenenin üzerinde bir kaza ve hayatını kaybeden vatandaşımız var” ifadelerini kullandı.

Yaz aylarında trafikteki araç sayısının artmasına bağlı olarak kazalarda artış yaşandığını hatırlatan Palandöken şunları dile getirdi: “Havaların ısınmasıyla insanlar araçlarını garajlarından çıkarttı. Bu da trafikteki araç sayısının biranda artmasına sebep oldu. Trafikte araç sayısının en çok arttığı ay hiç kuşkusuz mayıs ayı oldu. Emniyet Genel Müdürlüğünün ilk 5 aylık trafik kaza raporları değerlendirilirse bu yılın ilk beş ayında toplam 155 bin 680 kaza içinden 34 bin 584 kaza ile mayıs ayı başı çekti. En az kaza yapılan şubat ayı 172 kişinin ölümü ile en az ölümün yaşandığı ay olurken, en çok kaza yapılan mayıs ayında 326 kişi ile en çok ölümün yaşandığı ay olarak kayda geçti. Bu kazaların yüzde 89’u sürücü kusurlarından kaynaklanıyor. Meydana gelen kazalar en çok araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara ayarlamamaktan oluyor. Aşırı hız her zaman felakete sürükler. Sürücüler aşırı hızdan kaçınmalıdır.”

YİNE YOLLAR KAN GÖLÜ

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, bayram tatilinin son gününde Konya, Adıyaman, Kilis, Bursa, Zonguldak, Yozgat, Adana, Yalova, Çanakkale, Elazığ, Bitlis, Balıkesir, Tokat, Diyarbakır, Sakarya, Kırıkkale, İstanbul, Kütahya, Düzce, Şanlıurfa, Sivas, Kahramanmaraş, İzmir ve Mardin'de meydana gelen kazalarda 13 kişi hayatını kaybetti, 155 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de, Sedat Ceylan idaresindeki 45 DU 802 plakalı otomobil ile Yıldıray Göçer'in kullandığı 71 DU 715 plakalı otomobil, Alparslan Türkeş Bulvarı'nda çarpıştı. Kazada sürücüler ile Mustafa Çalım, Duygu Kılıç, Hatice Telli, Mihriban Taşkın, Ahmet, Zeynep, Tunahan, Nurhan ve Demirhan Ceylan yaralandı. Yaralılardan sürücü Göçer ile Çalım ve Kılıç, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Anne ile 5 aylık bebeği öldü

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, Serkan Kurt'un (29) kullandığı 34 SD 3662 plakalı otomobil, Çanakkale-Bursa karayolunun geçtiği Karasu Mahallesi'nde devrildi. Kazada, Hümeyra Kurt (26) olay yeri, 5 aylık oğlu Yusuf Kurt kaldırıldığı Karacabey Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Gemlik ilçesinde ise polis memuru Faruk Zeki Oruç (23) yönetimindeki motosiklet, Yeni İstanbul-İzmir Otobanı'nın Gemlik bölümünde kontrolden çıkarak devrildi. Oruç, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Tokat'ta, Duran Uzun (38) kontrolündeki 60 KF 717 plakalı otomobil, D-100 karayolu Yukarı Çandır köyü mevkisinde bir benzin istasyonunun tabelasına çarparak devrildi. Kazada, sürücü ile Emine (36), Hasan Anıl (5), Eşref Sefa (11) ve Batuhan Uzun yaralandı. Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Batuhan Uzun, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İstanbul'un Fatih ilçesinde Yenikapı mevkisinde Avrasya Tüneli'nin Asya yakasından Avrupa yakasına çıkışında yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil çarptı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, 30-35 yaşlarında bir erkek olduğu öğrenilen yayanın öldüğü belirlendi.

Kütahya'da, Halil İbrahim G. idaresindeki 43 HH 002 plakalı otomobil ve Sonay D'nin kullandığı yabancı plakalı otomobil, Kütahya-Tavşanlı karayolunun 9. kilometresinde akaryakıt istasyonundan yola çıkan Müslüm Açan (23) yönetimindeki plakasız motosikletle çarpıştı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, hastanede hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, İsmail İpek'in (45) kontrolündeki 63 NP 550 plakalı otomobil, Yukarı Oylum Mahallesi yakınlarında yoldan çıkarak devrildi. Kazada, sürücü İpek ile oğlu Ali (10) ağır yaralandı. Yaralı çocuk hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde, Ramazan Arslantaş idaresindeki 58 TP 942 plakalı otomobil, Sivas-Malatya karayolunun 43. kilometresinde şarampole devrildi. Kazada sürücü ile eşi Nebile Arslantaş (67) ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan sürücü Aslantaş öldü.

İzmir'in Beydağ ilçesinde, Ergün Gündüz'ün (49) kullandığı plakası henüz belirlenemeyen motosiklet, Beyköy mevkisinde devrilerek yaklaşık 30 metre sürüklendi. Ağır yaralanan Gündüz, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Adana'da, Metin A. yönetimindeki 01 CDF 66 plakalı hafif ticari araç, merkez Yüreğir ilçesi Karataş Bulvarı'nda, plakası henüz belirlenemeyen motosikletle çarpıştı. Kazada, motosikletteki Ümit Haker olay yerinde yaşamını yitirdi. Motosiklette bulunan ve yaralanan bir kişi ise Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

En fazla yaralı Adıyaman'da

Adıyaman'ın Kahta, Besni, Tut ve Gölbaşı ilçelerinde meydana gelen 5 trafik kazasında 38 kişi yaralandı.

Öte yandan, bugün meydana gelen trafik kazalarında Konya'da 9, Kilis'te 7, Zonguldak'ta 7, Yozgat'ta 12, Adana'da 10, Yalova'da 2, Çanakkale'de 1, Elazığ'da 9, Bitlis'te 6, Balıkesir'de 5, Tokat'ta 4, Diyarbakır'da 5, Sakarya'da 4, Kırıkkale'de 8, Düzce'de 1, Şanlıurfa'da 5, Sivas'ta 1, Kahramanmaraş'ta 7, Bursa'da 2 ve Mardin'de 12 kişi yaralandı.

Bayram tatilin başlamasından bu yana yaşanan kazalarda ölü sayısı 62, yaralı sayısı 489'a yükseldi.