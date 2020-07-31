Bayramda hava nasıl olacak ? İşte gün gün bayramda hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Samsun, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Giresun ve Ordu’nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, güney ve batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği bekleniyor.

Rüzgarın gnellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Eyyam-ı bahur'' sıcakları

İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, Kurban Bayramı için hava durumu tahminlerini açıkladı. Toros açıklamasında ‘Yurt genelinde bayramdan itibaren yazın en sıcak günleri yaşanmaya başlıyor. Eyyam-ı bahur sıcakları bayram boyunca etkisini gösterecek. Eyyam-ı bahur sıcaklıklarında vatandaşlar güneş çarpmalarına karşı dikkatli olsunlar. Işınların dik geldiği saatlerde güneşe daha az maruz kalsınlar’ dedi.

GÜNEŞ ÇARPMALARINA DİKKAT

Bayramın ilk günleri etkisini gösterecek eyyam-ı bahur günlerinde yaşlı, çocuk, hamile ve hastaların sıcaktan olumsuz etkilenebileceklerini belirten Toros, "Eyyam-ı bahur sıcaklıklarında vatandaşlar güneş çarpmalarına karşı dikkatli olsunlar. Işınların daha dik geldiği saatlerde güneşe daha az maruz kalsınlar. Çok yorucu işlerle uğraşanlar daha dikkatli davranmalılar. Bu günlerde hepimiz daha çok su tüketmeyi ihmal etmeyelim." ifadelerini kullandı.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ:

















