Bayramda hava nasıl olacak ? Tatil planı yapanlara kötü haber

Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre Türkiye bugün itibariyle yeni bir yağışlı hava dalgasının etkisi altına giriyor. Bayramda tatil planı yapanlar şemsiyelerini yağmurluklarını yanlarına alsın. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Sivas'ın doğu ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Çanakkale, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, batı bölgelerde mevsim normalleri civarında, iç ve doğu bölgelerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Ege, Göller Yöresi ve İç Anadolu’nun kuzeybatısında kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; öğle saatlerinden sonra Çanakkale, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, bu sabah saatlerinden sonra İç Ege, Göller Yöresi ve İç Anadolu’nun kuzeybatısında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA BÖLGESİ



Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Çanakkale, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bu sabah saatlerinden sonra İç Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, sabah saatlerinden sonra Göller Yöresi'nde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeybatısı ile Sivas'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bu sabah saatlerinden sonra bölgenin kuzeybatısında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

KARADENİZ BÖLGESİ

Batı Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Orta ve doğu Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeyi çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:



