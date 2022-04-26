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Bayramda ücretsiz köprü ve otoyollar belli oldu

Bayramda ücretsiz köprü ve otoyollar belli oldu

Ramazan Bayramı süresince ücretsiz olarak geçilebilecek köprü ve otoyollar belirlendi.

Ramazan Bayramı’nda ücretsiz olarak geçilebilecek köprü ve otoyollara ilişkin karar resmi gazetede yayımlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Ramazan Bayramı tatili nedeniyle 30 Mayıs saat 00.00'dan 5 Mayıs saat 07.00'ye kadar, 'yap-işlet-devret' modeliyle yapılan projeler hariç, Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ücretsiz olacak. 

Karara göre, 2 Mayıs saat 00.00'dan 4 Mayıs saat 24.00'e kadar Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ile belediyeler ve belediyelere bağlı birlik, müessese ve işletmelere ait toplu taşıma hizmetleri de ücretsiz olacak. 

Etiketler Bayramda ücretsiz köprü ve otoyollar
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