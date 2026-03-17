Bayramda yola çıkacaklar dikkat! Emniyet sabit radarların yerlerini tek tek açıkladı

Hem eğitime verilen ara tatil hem de Cuma günü başlayacak olan Ramazan Bayramı öncesinde araçlarıyla yola çıkacak vatandaşlar dikkat... Emniyet Türkiye genelindeki sabit radar noktalarının ve elektronik denetleme sistemlerinin (TEDES) kurulu olduğu noktaları açıkladı. 2026 yılı hız ihlali cezaları 2.000 TL'den başlayıp 30.000 TL'ye kadar yükseliyor. İşte şehir içi ve otoyollarda hem güvenli sürüş için hem de ceza yememek için dikkat etmeniz gereken hız limitleri ve radar noktaları...

Okulların ara tatile girmesi ve bayram izninin birleşmesiyle otoyollarda trafik yoğunluğu zirveye ulaştı. Trafik güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerini artıran Emniyet Genel Müdürlüğü, Türkiye genelindeki sabit radar noktalarını ve yeni ceza tarifesini duyurdu. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi ana arterlerde dijital denetim sistemleri 7/24 devrede olacak.

Yeni Hız Sınırları ve "Tolerans" Limitleri

Sürücülerin en çok yanıldığı konu olan hız toleransı, yeni düzenlemeyle netleşti. Şehir içinde 5 km, şehirler arası yollarda ise 10 km'lik bir esneme payı bulunuyor. Ancak bu sınırın 1 km dahi aşılması, sistemin otomatik olarak ceza kesmesine neden oluyor.

90 km sınırda ceza başlangıcı: 100 km

110 km sınırda ceza başlangıcı: 120 km

130 km sınırda ceza başlangıcı: 140 km

140 km (YİD Otoyolları) sınırda ceza başlangıcı: 150 km

2026 Hız İhlali Ceza Tarifesi

Bu yıl cezalar kademeli ve oldukça yüksek seyrediyor. Şehir içinde 50 km olan sınırı 66 km ve üzerinde bir hızla aşmanın bedeli tam 30.000 TL. En düşük ihlal cezası ise 2.000 TL'den başlıyor.

İl il radar noktaları

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde de yer alan listeye göre, Afyonkarahisar (Seydiler, Denizli Yolu), Ankara-Kırıkkale hattı, Bolu geçişi, İstanbul girişleri ve İzmir-Selçuk yolu gibi noktalarda sabit radarlar ve TEDES direkleri en yoğun denetimi gerçekleştiriyor.

Gezici radarların ise konum bilgisi paylaşılmadığı için sürücülerin tüm yol boyunca hız tabelalarına uyması hayati önem taşıyor.

İşte sabit radarların bulunduğu noktalar



- Afyonkarahisar Yolu - Seydiler

- Çay - Afyon

- Afyonkarahisar - Denizli Yolu

- Sultandağı - Afyonkarahisar

- Tınaztepe - Afyonkarahisar

- Düzağaç - Afyonkarahisar - Uşak Yolu

- Amasya

- Ankara - Kırıkkale

- Aşkale - Erzurum

- Biga

- Bolu

- Bilecik

- Bilecik Başköy Kavşağı

- Atkaracalar - Çankırı

- Bozüyük

- Bucak - Burdur Yolu

- Çerkeş

- Dazkırı - Afyonkarahisar

- Denizli

- Akçakiraz - Elazığ

- Erbaa

- Erzurum

- Ezine

- Gaziantep

- Gerede

- Hafik - Sivas

- Ilgaz - Kastamonu

- İstanbul

- Kazım Karabekir - Karaman

- Kayseri

- Keçiborlu

- Kepez

- Kızılören - Afyonkarahisar

- Konya

- Körfez

- Kurşunlu

- Kütahya

- Lapseki

- Evreşe - Keşan

- Mardin

- Merzifon

- Niğde

- Osmancık

- Osmaniye

- Pasinler - Erzurum

- Selçuk - İzmir

- Sorgun - Yozgat

- Taşova - Amasya

- Tekirdağ - Çorlu Yolu

- Tirebolu

- Tortum

- Tosya

- Banaz - Uşak

- Yıldızeli - Sivas

- Sarıkaya - Yozgat

Yerleşim yeri içindeki hız limit ve cezaları

Şehir içinde genel hız sınırı 50 km olarak uygulanıyor. Yeni düzenlemeye göre 56 km/saatten itibaren ceza kesilecek.

İhlalin büyüklüğüne göre cezalar kademeli olarak artıyor:

Hız sınırını,

6–10 km aşanlara: 2.000 TL

11–15 km aşanlara: 4.000 TL

16–20 km aşanlara: 6.000 TL

21–25 km aşanlara: 8.000 TL

26–35 km aşanlara: 12.000 TL

36–45 km aşanlara: 15.000 TL

46–55 km aşanlara: 20.000 TL

56–65 km aşanlara: 25.000 TL

66 km ve üzeri aşanlara: 30.000 TL

Yerleşim yeri dışındaki hız limit ve cezaları

Şehirler arası yollarda hız sınırları yol türüne göre değişiyor:

Çift yönlü karayolları: 90 km

Bölünmüş yollar: 110 km

Devlet otoyolları: 130 km

Yap-işlet-devret otoyolları: 140 km

Bu yollarda hız ihlali cezaları ise şöyle uygulanacak:

11–15 km aşım: 2.000 TL

16–20 km aşım: 4.000 TL

21–25 km aşım: 6.000 TL

26–30 km aşım: 8.000 TL

31–40 km aşım: 12.000 TL

41–50 km aşım: 15.000 TL

51–60 km aşım: 20.000 TL

61–70 km aşım: 25.000 TL

71 km ve üzeri aşım: 30.000 TL

NTV