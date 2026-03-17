  3. Bayramda yola çıkacaklar dikkat! Emniyet sabit radarların yerlerini tek tek açıkladı

Hem eğitime verilen ara tatil hem de Cuma günü başlayacak olan Ramazan Bayramı öncesinde araçlarıyla yola çıkacak vatandaşlar dikkat... Emniyet Türkiye genelindeki sabit radar noktalarının ve elektronik denetleme sistemlerinin (TEDES) kurulu olduğu noktaları açıkladı. 2026 yılı hız ihlali cezaları 2.000 TL'den başlayıp 30.000 TL'ye kadar yükseliyor. İşte şehir içi ve otoyollarda hem güvenli sürüş için hem de ceza yememek için dikkat etmeniz gereken hız limitleri ve radar noktaları...

Okulların ara tatile girmesi ve bayram izninin birleşmesiyle otoyollarda trafik yoğunluğu zirveye ulaştı. Trafik güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerini artıran Emniyet Genel Müdürlüğü, Türkiye genelindeki sabit radar noktalarını ve yeni ceza tarifesini duyurdu. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi ana arterlerde dijital denetim sistemleri 7/24 devrede olacak.

Yeni Hız Sınırları ve "Tolerans" Limitleri

Sürücülerin en çok yanıldığı konu olan hız toleransı, yeni düzenlemeyle netleşti. Şehir içinde 5 km, şehirler arası yollarda ise 10 km'lik bir esneme payı bulunuyor. Ancak bu sınırın 1 km dahi aşılması, sistemin otomatik olarak ceza kesmesine neden oluyor.

90 km sınırda ceza başlangıcı: 100 km
110 km sınırda ceza başlangıcı: 120 km
130 km sınırda ceza başlangıcı: 140 km
140 km (YİD Otoyolları) sınırda ceza başlangıcı: 150 km

2026 Hız İhlali Ceza Tarifesi

Bu yıl cezalar kademeli ve oldukça yüksek seyrediyor. Şehir içinde 50 km olan sınırı 66 km ve üzerinde bir hızla aşmanın bedeli tam 30.000 TL. En düşük ihlal cezası ise 2.000 TL'den başlıyor.

İl il radar noktaları

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde de yer alan listeye göre, Afyonkarahisar (Seydiler, Denizli Yolu), Ankara-Kırıkkale hattı, Bolu geçişi, İstanbul girişleri ve İzmir-Selçuk yolu gibi noktalarda sabit radarlar ve TEDES direkleri en yoğun denetimi gerçekleştiriyor.

Gezici radarların ise konum bilgisi paylaşılmadığı için sürücülerin tüm yol boyunca hız tabelalarına uyması hayati önem taşıyor.

İşte sabit radarların bulunduğu noktalar


- Afyonkarahisar Yolu - Seydiler
- Çay - Afyon
- Afyonkarahisar - Denizli Yolu
- Sultandağı - Afyonkarahisar
- Tınaztepe - Afyonkarahisar
- Düzağaç - Afyonkarahisar - Uşak Yolu
- Amasya
- Ankara - Kırıkkale
- Aşkale - Erzurum
- Biga
- Bolu
- Bilecik
- Bilecik Başköy Kavşağı
- Atkaracalar - Çankırı
- Bozüyük
- Bucak - Burdur Yolu
- Çerkeş
- Dazkırı - Afyonkarahisar
- Denizli
- Akçakiraz - Elazığ
- Erbaa
- Erzurum
- Ezine
- Gaziantep
- Gerede
- Hafik - Sivas
- Ilgaz - Kastamonu
- İstanbul
- Kazım Karabekir - Karaman
- Kayseri
- Keçiborlu
- Kepez
- Kızılören - Afyonkarahisar
- Konya
- Körfez
- Kurşunlu
- Kütahya
- Lapseki
- Evreşe - Keşan
- Mardin
- Merzifon
- Niğde
- Osmancık
- Osmaniye
- Pasinler - Erzurum
- Selçuk - İzmir
- Sorgun - Yozgat
- Taşova - Amasya
- Tekirdağ - Çorlu Yolu
- Tirebolu
- Tortum
- Tosya
- Banaz - Uşak
- Yıldızeli - Sivas
- Sarıkaya - Yozgat 

Yerleşim yeri içindeki hız limit ve cezaları

Şehir içinde genel hız sınırı 50 km olarak uygulanıyor. Yeni düzenlemeye göre 56 km/saatten itibaren ceza kesilecek.

İhlalin büyüklüğüne göre cezalar kademeli olarak artıyor:

Hız sınırını,
6–10 km aşanlara: 2.000 TL
11–15 km aşanlara: 4.000 TL
16–20 km aşanlara: 6.000 TL
21–25 km aşanlara: 8.000 TL
26–35 km aşanlara: 12.000 TL
36–45 km aşanlara: 15.000 TL
46–55 km aşanlara: 20.000 TL
56–65 km aşanlara: 25.000 TL
66 km ve üzeri aşanlara: 30.000 TL

Yerleşim yeri dışındaki hız limit ve cezaları

Şehirler arası yollarda hız sınırları yol türüne göre değişiyor:

Çift yönlü karayolları: 90 km
Bölünmüş yollar: 110 km
Devlet otoyolları: 130 km
Yap-işlet-devret otoyolları: 140 km

Bu yollarda hız ihlali cezaları ise şöyle uygulanacak:

11–15 km aşım: 2.000 TL
16–20 km aşım: 4.000 TL
21–25 km aşım: 6.000 TL
26–30 km aşım: 8.000 TL
31–40 km aşım: 12.000 TL
41–50 km aşım: 15.000 TL
51–60 km aşım: 20.000 TL
61–70 km aşım: 25.000 TL
71 km ve üzeri aşım: 30.000 TL

Bu Haberleri Kaçırma...

Türkiye İlber Hoca'sını son yolculuğuna uğurladı! Fatih Camii Haziresi'ne defnedildi
Türkiye İlber Hoca'sını son yolculuğuna uğurladı! Fatih Camii Haziresi'ne defnedildi
Parkta taciz iddiasıyla darbedilen yaşlı adam hayatını kaybetti
Parkta taciz iddiasıyla darbedilen yaşlı adam hayatını kaybetti
Ev sahibinden hırsıza ''uzaktan müdahale'' şoku! Neye uğradığını şaşırdı
Ev sahibinden hırsıza ''uzaktan müdahale'' şoku! Neye uğradığını şaşırdı
Antalya'da kaymakamlık binasında silah sesleri! Kendini odaya kilitledi
Antalya'da kaymakamlık binasında silah sesleri! Kendini odaya kilitledi
Altın için alım fırsatı mı? Uzman isim hem uyardı hem de altın için yeni hedefini açıkladı
Altın için alım fırsatı mı? Uzman isim hem uyardı hem de altın için yeni hedefini açıkladı
Sağanak yağış felakete dönüştü: Güvenlik görevlisi canını zor kurtardı!
Sağanak yağış felakete dönüştü: Güvenlik görevlisi canını zor kurtardı!
Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın kızı Tuna Ortaylı'nın babasına vedası tüm Türkiye'yi ağlattı
Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın kızı Tuna Ortaylı'nın babasına vedası tüm Türkiye'yi ağlattı
Ekranların güzel oyuncusu yakışıklı sevgilisiyle aşka geldi
Ekranların güzel oyuncusu yakışıklı sevgilisiyle aşka geldi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Tepkilerin odağındaki dizinin ipi çekildi: Erken final kararı verildi! Tepkilerin odağındaki dizinin ipi çekildi: Erken final kararı verildi! Sokak ortasındaki silahlı kavgada, yoldan geçen bir genç kız vurularak öldü! Sokak ortasındaki silahlı kavgada, yoldan geçen bir genç kız vurularak öldü! İstanbul'da bir araç seyir halindeyken alev topuna dönüştü, sürücü kendini aracından aşağı attı! İstanbul'da bir araç seyir halindeyken alev topuna dönüştü, sürücü kendini aracından aşağı attı! 72 yaşında hurda toplayarak yaşamını sürdüren Ümmi teyze tek hamlesiyle Türkiye'nin en zengini oldu! 72 yaşında hurda toplayarak yaşamını sürdüren Ümmi teyze tek hamlesiyle Türkiye'nin en zengini oldu! Akaryakıt fiyatlarına bir savaş zammı daha: Koşun depoları fulleyin! Akaryakıt fiyatlarına bir savaş zammı daha: Koşun depoları fulleyin! Hakimle tartıştığı için hapse atılan sanık karara itiraz edip tazminat kazandı! Hakimle tartıştığı için hapse atılan sanık karara itiraz edip tazminat kazandı! Ekrem İmamoğlu'nun davasına ''ziyaretçi'' kısıtlaması getirildi! Ekrem İmamoğlu'nun davasına ''ziyaretçi'' kısıtlaması getirildi! ''Türkçe'nin Başkenti'' Karaman'da Arapça İstiklal Marşı skandalı için 5 gün sonra soruşturma! ''Türkçe'nin Başkenti'' Karaman'da Arapça İstiklal Marşı skandalı için 5 gün sonra soruşturma! Yalancı bahara veda edin... Yağışlar geri geliyor; bayram tatilinin hava durumu belli oldu Yalancı bahara veda edin... Yağışlar geri geliyor; bayram tatilinin hava durumu belli oldu Vurup yaralı halde bırakmışlar... Türkiye'nin en eşsiz canlılarından biri bu halde görüntülendi Vurup yaralı halde bırakmışlar... Türkiye'nin en eşsiz canlılarından biri bu halde görüntülendi
Fatih Altaylı beynindeki tümör nedeniyle ameliyata alındı Fatih Altaylı beynindeki tümör nedeniyle ameliyata alındı 27 ildeki 55 taşınmaz özelleştirme kapsamına alındı: İşte satışa çıkarılan taşınmazların tam listesi 27 ildeki 55 taşınmaz özelleştirme kapsamına alındı: İşte satışa çıkarılan taşınmazların tam listesi Bir CHP'li belediye başkanı daha tutuklanarak cezaevine konuldu! Bir CHP'li belediye başkanı daha tutuklanarak cezaevine konuldu! Dilenci kılıklı kapkaççı önce kameralara ardından polise yakalandı! Dilenci kılıklı kapkaççı önce kameralara ardından polise yakalandı! Füzeler hastaneyi vurdu! Bu savaş değil, bir katliam! Füzeler hastaneyi vurdu! Bu savaş değil, bir katliam! Bankaların 0 faizli kredilerinde rekor: Faizsiz krediler 150 bin TL'ye ulaştı! Bankaların 0 faizli kredilerinde rekor: Faizsiz krediler 150 bin TL'ye ulaştı! İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın ev hapsi kaldırıldı İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın ev hapsi kaldırıldı İstanbul'da 7 yıldır 'kayıp' olarak aranan kadının korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı İstanbul'da 7 yıldır 'kayıp' olarak aranan kadının korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı Gençlerin istinat duvarı üstündeki sohbeti feci bitti! Gençlerin istinat duvarı üstündeki sohbeti feci bitti!