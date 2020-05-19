Bayramdaki 4 günlük sokağa çıkma yasağında hangi dükkanlar açık olacak?

Yeni tip Koronavirüs salgını mücadele kapsamında alınan 96 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması kararıyla ilgili genelgenin İçişleri Bakanlığı tarafından bugün 81 ilin valiliklerine gönderilmesi bekleniyor.

23 Mayıs Cumartesi gününe denk gelen arefe gününden, bayramın son gününe denk gelen 26 Mayıs Salı gecesi 00.00’a kadar sürecek sokağa çıkma yasağı önceki kısıtlamaların aksine Türkiye’nin 81 kentinde uygulanacak.

65 yaş üstü vatandaşlar 12.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek

24 Mayıs Pazar’a denk gelen bayramın birinci gününde, 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkma serbestisi sürecek. 65 yaş ve üstü vatandaşlar için pazar günleri 12.00-18.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma izninin zaman dilimi bayram dolayısıyla değiştirildi. Yeni saat diliminin 14.00-20.00 olduğu dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı.

Hangi dükkânlar açık olacak?

Bakkal, market, kasap ve tatlıcı dükkanlarının da 16-17-18-19 Mayıs tarihleri arasındaki kısıtlamadaki gibi son iki günde belli saatlerde (10.00-16.00) açılması öngörülüyor.



