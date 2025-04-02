Bayramdan rekorla çıkan altın fiyatlarında yeni yön için olay olan tahmin

Ramazan Bayramı'nı geride bırakan piyasalarda hem küçük hem de büyük yatırımcının güvenli limanı altında baş döndüren hareketlilik devam ediyor. Başta Dolar ve Euro olmak üzere dövizin Türk Lirası karşısındaki zirve seyri sürerken, altın fiyatları yeni bir rekor daha kırdı.

Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün açıklaması beklenen tarifelere ilişkin süregelen belirsizliklerin etkisiyle karışık bir seyir izliyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın bugünü ( 2 Nisan Çarşamba ) işaret ettiği yeni gümrük tarifesine odaklanan piyasalarda altın fiyatları adeta şov yapıyor.

Trump'ın 2 Nisan tarihinde büyük çaplı bir gümrük tarifesi açıklaması beklenirken, uluslararası piyasalarda altın şovu var.

Belirsiz dönemler genellikle altın için olumlu bir ortam yaratırken, bu yıl 15’ten fazla rekor kırmasını sağladı. Küresel piyasalarda Trump'ın fitilini ateşlediği ticaret savaşlarının gölgesinde hareketlilik var.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt düzenlediği basın toplantısında, tarifelerin duyurulmasının ardından hemen yürürlüğe gireceğini ifade ederek, "2 Nisan 2025, modern Amerikan tarihinin en önemli günlerinden biri olarak kayıtlara geçecek." ifadelerini kullanmıştı.

Altına dayalı borsa yatırım fonlarındaki küresel varlıklar, Eylül 2023’ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Uzmanlar ABD Başkanı Trump'ın duyurduğu tarifelerin beklenenden hafif olması durumunda altın fiyatında geri çekilme beklerken, belirsizliklerin devam etmesiyle de orta ve uzun vadede altındaki yükselişin süreceğine işaret ediyor.

İşte saat 15.00 itibariyle altın fiyatları:

Ons altın................ 3.121 Dolar

Gram altın.............. 3.807 TL

Çeyrek altın............ 6.314 TL

Cumhuriyet altını.... 25.944 TL

Öte yandan İstanbul serbest piyasada dolar 37,9860 liradan, euro 40,9860 liradan güne başladı. Serbest piyasada 37,9840 liradan alınan dolar, 37,9860 liradan satılıyor. 40,9840 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 40,9860 lira olarak belirlendi. Cuma günü doların satış fiyatı 38,0100 lira, euronun satış fiyatı ise 41,1260 lira olmuştu.

Dünya devlerinin güncel altın tahminleri

Hem küçük hem de büyük yatırımcının güvenli limanı altın fiyatları için Bank of America'nın, Saxo Bank'ın, UBS'nin ve ANZ bankasının tahminleri belli oldu.

Altın piyasalarında son dönemde yaşanan dalgalanmalar ve global ekonomik belirsizliklerden dolayı yeni rekorların doğal olduğunu belirten finans devleri, tahmini yukarı yönlü revize edilmesine gerekçe olarak da artan ticaret çatışmalarının değerli metalin belirsiz zamanlarda bir değer saklama aracı olarak oynadığı rol gösterildi.

BofA 2025-2026 yılı altın tahminleri

BofA daha önce ons altındaki beklentisini 2025 için 2.750 Dolar, 2026 yılı için ise 2.625 Dolar olarak tahmin etmişti.

Banka tarafından bugün yayımlanan analiz notunda, 2025 yılı için ortalama ons altın fiyatının 3.063 dolar, 2026 yılı için ise 3.350 dolar seviyesinde olacağı tahmin edildi. Raporda, yatırımcı talebinde yaşanabilecek yüzde 10’luk bir artışın, önümüzdeki iki yıl içinde altının ons fiyatını 3.500 dolara kadar taşıyabileceği görüşü de yinelendi.

Banka, özellikle merkez bankalarının altın rezervlerini artırmasının da bu süreci destekleyeceğini ifade etti.

Saxo Bank daha önce söylenmeyeni söyledi

Danimarka merkezli yatırım bankası Saxo Bank, altın fiyatlarıyla ilgili yeni tahminini açıkladı. Banka, altının yıl sonunda ons başına 3 bin 300 dolar seviyesine ulaşacağını öngördü. Saxo Bank ayrıca, altın fiyatlarında kısa vadeli oynaklık beklediklerini de belirtti. Saxo Bank’ın emtia stratejisti Ole Hansen, altının değer kazanmasına neden olan çok sayıda faktör olduğunu açıkladı. Hansen, altının özellikle ABD faiz indirimi döngülerinde güçlü performans gösterdiğine dikkat çekerek, "ABD Merkez Bankası (Fed) faiz oranlarında şimdilik duraklamış olsa da, ABD ekonomisindeki kötüleşen görünüm daha fazla faiz indirimi beklentilerini artırdı" dedi. Saxo Bank, 2025 yılı için altın fiyatının 3300 dolara kadar yükselebileceğini belirtirken, gümüşün ise ons başına 44 dolara ulaşabileceğini tahmin etti.

UBS'in 2025 altın fiyatı tahmini

Altındaki hızlı yükseliş sonrası İsviçre bankası UBS 2025 yılı için ons altındaki beklentisini 3 bin 200 dolara yükseltildiğini duyurmuştu.

ANZ Bank da 3.200 Dolar'u işaret etti

Avustralyalı finans devi ANZ Bankası yayımladığı araştırma notunda, kısa ve orta vadeli altın fiyat tahminlerini yukarı yönlü revize ettiğini duyurdu. ANZ ise altındaki yükselişin ardından paylaştığı raporunda, “tırmanan jeopolitik ve ticari gerilimler, gevşeyen para politikası ve güçlü merkez bankası alımlarından kaynaklanan güçlü rüzgarlar nedeniyle yükseliş görüşümüzü koruyoruz” ifadelerini kullandı. Bu kapsamda ANZ, önümüzdeki 3 ay içinde ons altının 3.100 dolara, 6 ay içinde ise 3.200 dolara ulaşacağını öngördü.