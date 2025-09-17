  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Bayrampaşa Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu görevden uzaklaştırıldı

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu görevden uzaklaştırıldı
Güncelleme:

İçişleri Bakanlığı, tutuklanan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, 'Rüşvet alma, kamu kurum ve kuruluşların ihalesine fesat karıştırmak ve zimmet' suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ''Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, hakkında 'rüşvet alma, kamu kurum ve kuruluşların ihalesine fesat karıştırmak ve zimmet' suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul 6'ncı Sulh Ceza Hakimliğinin 16 Eylül 2025 tarih ve 2025/1310 sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine, Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır" denildi. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bayrampaşa Belediyesine yönelik 'irtikap', 'rüşvet, 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' da dahil bir dizi suçtan soruşturma başlatılmış, söz konusu soruşturma kapsamında suça karıştıkları iddiasıyla Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da yer aldığı 26 kişi tutuklanmıştı.19 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı. 

 

text-ad
Etiketler Bayrampaşa Belediyesi Görevden Uzaklaştırma
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Fatih Terim'e soruldu: ''Fenerbahçe neden şampiyon olamıyor ?'' Fatih Terim'e soruldu: ''Fenerbahçe neden şampiyon olamıyor ?'' Modeline, motor, şanzıman türüne ve yakıtına göre Türkiye'nin en çok satan otomobilleri belli oldu Modeline, motor, şanzıman türüne ve yakıtına göre Türkiye'nin en çok satan otomobilleri belli oldu Ticaret Bakanlığı'nın Eylül ayı güvensiz ürünler listesi güncellendi: Listede yine yok yok! Ticaret Bakanlığı'nın Eylül ayı güvensiz ürünler listesi güncellendi: Listede yine yok yok! Altın fiyatlarındaki rekor rallisi sonrası İslam Memiş'ten dikkat çeken tahmin Altın fiyatlarındaki rekor rallisi sonrası İslam Memiş'ten dikkat çeken tahmin Türkiye’nin en uzun ve en geniş tek tünelinde geri sayım başladı Türkiye’nin en uzun ve en geniş tek tünelinde geri sayım başladı 14 yıllık evliliği tek celsede biten Yasemin Ergene soluğu orada aldı 14 yıllık evliliği tek celsede biten Yasemin Ergene soluğu orada aldı Emekli albay Orkun Özeller gözaltına alındı Emekli albay Orkun Özeller gözaltına alındı Teşkilat'ın güzeli diziden ayrıldığında çıktığı yaz tatilinden dönmek bilmedi! Teşkilat'ın güzeli diziden ayrıldığında çıktığı yaz tatilinden dönmek bilmedi! Başkan vekili AK Parti'ye geçti, CHP'li isim Atatürk portresini alıp gitti! Başkan vekili AK Parti'ye geçti, CHP'li isim Atatürk portresini alıp gitti! ''CHP'nin olağanüstü kurultayı iptal edilsin'' talebi reddedildi ''CHP'nin olağanüstü kurultayı iptal edilsin'' talebi reddedildi
Türkiye Varlık Fonu, Türkiye'nin 71 yıllık dev bankasının hisselerini satıyor! Türkiye Varlık Fonu, Türkiye'nin 71 yıllık dev bankasının hisselerini satıyor! Kızılırmak'taki facianın altından cinayet çıktı! Doktorun kan donduran planı Kızılırmak'taki facianın altından cinayet çıktı! Doktorun kan donduran planı Yoğun bakıma kaldırılan Ufuk Özkan'la ilgili dikkat çeken açıklama: ''Nafakayı karşılamak için...'' Yoğun bakıma kaldırılan Ufuk Özkan'la ilgili dikkat çeken açıklama: ''Nafakayı karşılamak için...'' Herkes altına, gümüşe, dövize yatırım yaparken o yatırımını bakın neye yaptı! Herkes altına, gümüşe, dövize yatırım yaparken o yatırımını bakın neye yaptı! AK Parti'nin yarı zamanlı çalışma yönetmeliği mahkemelik oldu! AK Parti'nin yarı zamanlı çalışma yönetmeliği mahkemelik oldu! Aydın'da tansiyon yükseldi: CHP'den AK Parti'ye geçen Çerçioğlu restleşmesi büyüyor! Aydın'da tansiyon yükseldi: CHP'den AK Parti'ye geçen Çerçioğlu restleşmesi büyüyor! Teşhircilikten haklarında soruşturma başlatılan Manifest grubundan sürprizler peş peşe geldi! Teşhircilikten haklarında soruşturma başlatılan Manifest grubundan sürprizler peş peşe geldi! Yeşilçam''ın ''bayan popo'' lakaplı güzel oyuncusundan kötü haber Yeşilçam''ın ''bayan popo'' lakaplı güzel oyuncusundan kötü haber Cenazesi asansörlü araçla taşındı, tabuta sığmadı, musalla taşına konulamadı... Cenazesi asansörlü araçla taşındı, tabuta sığmadı, musalla taşına konulamadı... Bir CHP'li belediyeye daha operasyon: Belediye Başkan yardımcısı gözaltında! Bir CHP'li belediyeye daha operasyon: Belediye Başkan yardımcısı gözaltında!