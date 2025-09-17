Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, tutuklanan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, 'Rüşvet alma, kamu kurum ve kuruluşların ihalesine fesat karıştırmak ve zimmet' suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ''Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, hakkında 'rüşvet alma, kamu kurum ve kuruluşların ihalesine fesat karıştırmak ve zimmet' suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul 6'ncı Sulh Ceza Hakimliğinin 16 Eylül 2025 tarih ve 2025/1310 sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine, Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır" denildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bayrampaşa Belediyesine yönelik 'irtikap', 'rüşvet, 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' da dahil bir dizi suçtan soruşturma başlatılmış, söz konusu soruşturma kapsamında suça karıştıkları iddiasıyla Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da yer aldığı 26 kişi tutuklanmıştı.19 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.