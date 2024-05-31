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Bayrampaşa'da eşi ve kızını öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

Bayrampaşa'da eşi ve kızını öldüren zanlı adliyeye sevk edildi
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Bayrampaşa'da ayrı yaşadığı eşi ile kızını öldürdükten sonra polise teslim olan Seydi Ş. adliyeye sevk edildi.

Bayrampaşa'da ayrı yaşadığı eşi ile kızını öldürdükten sonra polise teslim olan Seydi Ş. adliyeye sevk edildi. Şüphelinin ifadesinde suçunu itiraf ettiği, pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

Bayrampaşa Vatan Mahallesi Timur Sokak dün saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda 68 yaşındaki baba Seydi Ş., ayrı yaşadığı eşinin evine gelmiş çıkan tartışmada 62 yaşındaki eşi Nazime Ş.'i ardından 29 yaşındaki kızı Fatma Nur Ş.'i silahla vurarak öldürmüş, olay sonrası polis merkezine giderek teslim olmuştu. Eşinin silahından çıkan kurşunla hayatını kaybeden Anne Nazime Ş.'in 6 Şubat'ta ziyaret için gittiği Malatya'da meydana gelen deprem sonrası 4 gün enkaz altında kaldığı ve daha sonra yaralı olarak çıkarıldığı, Fatma Nur Ş.'in ise yeni atandığı ve Türkçe öğretmeni olarak görev yaptığı öğrenilmişti.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Polisteki ifadesinde suçunu kabul itiraf ettiği ve pişman olduğunu söylediği öğrenilen Seydi Ş., boşanma aşamasında olduğu eşine geri dönmesi için uzun süredir ikna etmeye çalıştığı belirlendi. Talihsiz kadının daha önce eşiyle yaşadığı bir tartışmadan sonra İstanbul'da yaşayan kızının yanına geldiği tespit edildi. 2 suç kaydı olduğu öğrenilen şüpheli polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Olayda kullandığı ruhsatsız 9 mm çapındaki silah ise incelenmek üzere Kriminal Polis Laboratuvarına gönderildi.

Etiketler adliye sevk eşini kızını
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