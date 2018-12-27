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  3. 27 Aralık 2018 17:16

Bazı illerde okullar yarın tatil edildi

Türkiye'nin büyük bir kesimini etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle bazı illerimizde 28 Aralık Cuma günü ( yarın ) eğitime 1 gün ara verildi.

Bazı illerde okullar yarın tatil edildi
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Gümüşhane Valiliği, tüm resmi, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim veren resmi ve özel okul, kreş ve kurumların tamamında eğitim-öğretime 28 Aralık 2018 Cuma günü 1 gün süre ile ara verildiğini duyurdu.

 Bingöl Valiliği’nden yapılan açıklamada ise İl Merkezi, Karlıova, Yedisu, Yayladere, Kiğı, Genç ve Adaklı ilçelerinde eğitime Cuma günü ara verildiği bildirildi.

Gümüşhane Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle;

“Valiliğimizce, meteorolojik verilere dayalı olarak yapılan değerlendirme sonucu, İlimiz merkez ve ilçelerinde yaşanan aşırı soğuklara bağlı buzlanma ve beklenen kar yağışı nedeniyle herhangi bir olumsuzluğa veya mağduriyete meydan vermemek amacıyla;

Tüm resmi, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim veren resmi ve özel okul, kreş ve kurumların tamamında eğitim-öğretime 28 Aralık 2018 Cuma günü 1 gün süre ile ara verilmesi uygun görülmüştür.

Aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli personel ile hamile personel idari izinli sayılacaklardır.”

Bingöl Valiliği’nden yapılan açıklamada ise İl Merkezi, Karlıova, Yedisu, Yayladere, Kiğı, Genç ve Adaklı ilçelerinde eğitime Cuma günü ara verildiği bildirildi.

Valilik açıklamasında, “İl Merkezi, Karlıova, Yedisu, Yayladere, Kiğı, Genç ve Adaklı ilçelerimizde devam etmekte olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 28.12.2018 Cuma günü resmi özel, örgün ve yaygın tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün süre ile ara verilmiştir” denildi.
 

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