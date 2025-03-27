  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. BBC muhabiri İstanbul'da gözaltına alınıp sınır dışı edildi

BBC muhabiri İstanbul'da gözaltına alınıp sınır dışı edildi

BBC muhabiri İstanbul'da gözaltına alınıp sınır dışı edildi
Güncelleme:

İstanbul'da protesto gösterilerini takip eden BBC muhabiri Mark Lowen, gözaltına alındıktan sonra sınır dışı edildi.

İstanbul'da Ekrem İmamoğlu protestolarını takip eden BBC muhabiri Mark Lowen, sınır dışı edildi.

Lowen, çarşamba günü (25 Mart) kaldığı otelden gözaltına alındı ve 17 saat boyunca gözaltında tutuldu.

BBC tarafından yapılan açıklamada, Lowen’e "kamu düzenine tehdit oluşturduğu" gerekçesiyle sınır dışı edildiğine dair yazılı bir belge verildiği bildirildi.

Daha önce beş yıl boyunca BBC’nin Türkiye muhabiri olarak görev yapan Lowen, yaptığı açıklamada, "Büyük sevgi beslediğim ve bir dönem yaşadığım bir ülkeden bu şekilde sınır dışı edilmek son derece üzücü. Basın özgürlüğü ve tarafsız habercilik, her demokrasinin temelidir" dedi.

BBC Haberler CEO’su Deborah Turness ise olayı "son derece endişe verici" olarak nitelendirerek şunları söyledi:

"Mark, Türkiye hakkında derin bilgiye sahip çok deneyimli bir gazetecidir ve yalnızca işini yaptığı için böyle bir muameleye maruz kalmamalıydı. Türkiye’deki gelişmeleri tarafsız ve adil biçimde aktarmaya devam edeceğiz."

Etiketler istanbul BBC muhabir gözaltı sınır dışı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Asrın felaketi bölgesinin en lezzetli meyvesi için zam yağmuru uyarısı Asrın felaketi bölgesinin en lezzetli meyvesi için zam yağmuru uyarısı IPTV izleyenler mobil bankacılık işlemlerine giremeyecek! IPTV izleyenler mobil bankacılık işlemlerine giremeyecek! İstanbul Üniversitesi'nde görevli 50 akademisyen açığa alındı İstanbul Üniversitesi'nde görevli 50 akademisyen açığa alındı Güzel oyuncu ile ünlü futbolcu aşk mı yaşıyor ? Yoksa bir ''kur'' mu var ? Güzel oyuncu ile ünlü futbolcu aşk mı yaşıyor ? Yoksa bir ''kur'' mu var ? CHP'li milletvekilinden TBMM'de Atatürk için çıkarılan idam fermanıyla sert tepki! CHP'li milletvekilinden TBMM'de Atatürk için çıkarılan idam fermanıyla sert tepki! AK Partili isimden skandal ifadeler: Saraçhane'deki gençlik temsilcisini terörist ilan etti! AK Partili isimden skandal ifadeler: Saraçhane'deki gençlik temsilcisini terörist ilan etti! Sokak ortasında önünü kesip kaçırmışlardı: Genç kadın operasyonla kurtarıldı Sokak ortasında önünü kesip kaçırmışlardı: Genç kadın operasyonla kurtarıldı İşte Ekrem İmamoğlu'nun tutuklandığı operasyonu tam 8 gün önceden bilen gazeteci... İşte Ekrem İmamoğlu'nun tutuklandığı operasyonu tam 8 gün önceden bilen gazeteci... Bilim insanlarının tüm planları altüst oldu! Kızılgezegenin ''ölümcül'' sırrı ortaya çıktı Bilim insanlarının tüm planları altüst oldu! Kızılgezegenin ''ölümcül'' sırrı ortaya çıktı İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanlığı adaylığı için yeni hamle İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanlığı adaylığı için yeni hamle
Bank of America'dan altın yatırımcılarını heyecanlandıracak açıklama Bank of America'dan altın yatırımcılarını heyecanlandıracak açıklama Sosyal medyada görmüştü, şimdi tüm Avrupa'nın parası, altını, ziynet eşyası ona emanet! Sosyal medyada görmüştü, şimdi tüm Avrupa'nın parası, altını, ziynet eşyası ona emanet! Şiddetli yağmurlara hazır olun! Bayram boyunca sağanak var! Şiddetli yağmurlara hazır olun! Bayram boyunca sağanak var! Espressolab protestoları sonrasında İBB'nin Beltur'undan çifte kampanya Espressolab protestoları sonrasında İBB'nin Beltur'undan çifte kampanya Bursa Uludağ’da otelde büyük yangın! 2 kişi hayatını kaybetti! Bursa Uludağ’da otelde büyük yangın! 2 kişi hayatını kaybetti! Türkiye'nin yeni pandemisi... Hızla yayılıyor, vaka sayıları patladı Türkiye'nin yeni pandemisi... Hızla yayılıyor, vaka sayıları patladı Bahçeli'nin iş başı yapacağı tarih belli oldu Bahçeli'nin iş başı yapacağı tarih belli oldu Cem Küçük'ten yeni operasyon ve gözaltı fırtınası iddiası Cem Küçük'ten yeni operasyon ve gözaltı fırtınası iddiası Diyanet, bayram namazı saatlerini duyurdu Diyanet, bayram namazı saatlerini duyurdu Özel yol haritasını açıkladı: İmamoğlu olmazsa İmamoğlu adına yeni aday! Özel yol haritasını açıkladı: İmamoğlu olmazsa İmamoğlu adına yeni aday!