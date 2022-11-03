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Bebeğiyle ortadan kaybolan kadın bulundu

Bebeğiyle ortadan kaybolan kadın bulundu
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Mersin'in Bozyazı ilçesinde, eşi yokken evden ayrıldığı belirtilen ve kayıp olarak aranan 4 çocuk annesi Ümmü B. ve 1,5 yaşındaki kızı Asel, bulundu.

İlçeye bağlı Tekmen Mahallesi'nde yaşayan Bilal B., 1 Kasım'da sabah oğlu Muhammet B.’yı (13) da yanına alarak deniz kenarına balık avlamaya gitti. B., eve döndüğünde eşi Ümmü B. ve 1,5 yaşındaki kızı Asel'i bulamadı. B., evdeki 2 çocuğuna annelerinin nereye gittiğini sordu. Bunun üzerine çocuklar, annelerinin kardeşleri Asel’i alıp evin önündeki kamyonete binerek gittiğini söyledi. Eşinin nerede olduğunu komşularına da sorarak öğrenmeye çalışan B., çevrede aramaya başladı. Aramalar sonunda Bilal B.’ye ait kamyonet, terk edilmiş olarak belediyeye ait hayvan barınağının yanında bulundu. Olayın jandarmaya bildirilmesiyle Ümmü B. ve kızı için geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Arama çalışmaları sürerken B. ve kızının sağ olarak bulunduğu öğrenildi. Ümmü B.'nın kendi isteğiyle evden ayrıldığı, yerini bildirmek istemediği kaydedildi. 

DHA

Etiketler mersin bozyazı kayıp
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