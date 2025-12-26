  1. Anasayfa
  Bebek katili Öcalan bu sefer de ''Demokratik İslam'' istedi!

Bebek katili Öcalan bu sefer de ''Demokratik İslam'' istedi!

Bebek katili Öcalan bu sefer de ''Demokratik İslam'' istedi!
Eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan bu sefer terörsüz Türkiye süreci için "Medine Vesikası'nın ruhu" vurgusu yaptı. "Cihad" ve "Demokratik İslam" çağrısı yapan bebek katilinin ifadelerine DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'ndan da destek geldi.

Eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan, "Mezopotamya İslami Araştırmalar Federasyonu"nun Diyarbakır'da düzenlenen kongresine bir mesaj gönderdi. Mesajında Medine Vesikası'na referans veren Öcalan, "Gerçek cihad, nefsimize ve zulme karşı sürekli özeleştiriyle sürdürülen mücadeledir" dedi.

Aynı kongrede söz alan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları da "İslam'ın en önemli değerlerinin içinin boşaltıldığını" söyleyerek "Demokratik İslam çizgisinin inşa edilmesi"nden söz etti. 

Hatimoğulları açıklamasında bebek katili için "sayın" ifadesini kullanarak şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Öcalan'ın çağrısından da anlaşılacağı gibi, bizlerin demokratik bir toplumu her alanda inşa etme gibi bir görev ve sorumluluğumuz var. Demokratik İslam çizgisinin inşasını, güçlenmesini ve toplumda zuhur etmesini sağlamak çok kıymetli ve değerli. Bunun bütün kapılarını ardına kadar açmak hepimizin görevi ve sorumluluğudur. Peygamber Efendimizin en bilinen sözlerinden biri şudur: 'Komşusu açken tok yatan bizden değildir'. Sadece kendi kapı komşunu kastetmez, aynı zamanda bir sistemi kasteder. Bu sistem kesinlikle değişmeli ve müminler zulme karşı mutlaka direnmeli. Oysa mevcut iktidar yine siyasal İslam'ı kullanarak, 'Mümin sabreder' diyor. Bizler çektiğimiz acılara elbette sabrederiz. Ancak çektiğimiz açlığı kaderimiz olarak görmek ve buna karşı sabretmek istemeyiz. Mücadele etmek, örgütlenmek ve bu sistemi kesinlikle değiştirmek isteriz."

