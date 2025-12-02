Bebek katili Öcalan için ''umut hakkı'' diyen Bahçeli'den yeni af açıklaması

Geçen yıl eli kanı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan'a yaptığı ezber bozan çağrısı ile terörsüz Türkiye sürecini başlatan ve MHP lideri Bahçeli, PKK'dan gelen tehdit içeren açıklamalara "Af vadeden yok, tarih ve vicdan önünde hangi suçların işlendiği açıktır" diyerek yanıt verdi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan için geçen yıl 22 Ekim'de partisinin grup toplantısında yaptığı "Tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini açıklasın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenleme yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın" açıklamasıyla başlayan terörsüz Türkiye sürecinde sürecin mimarı Bahçeli'den dikkat çeken açıklamalar devam ediyor.

MHP'ye yakınlığıyla bilinen Türkgün gazetesine konuşan Bahçeli, KCK’lı terörist Bese Hozat’ın tehdit içeren açıklamalarına cevap verdi. "Af vadeden yok." diyen Bahçeli, "Tarih ve vicdan önünde hangi suçların işlendiği açıktır." ifadelerini kullandı.

Barzani'nin Şırnak ziyaretinde korumalarının görüntüsüne de tepki gösteren Bahçeli, "Vatan topraklarımızda yabancı üniformalı askerlerin uzun namlulu silahla ortada dolaşmaları tek kelimeyle rezalettir." diye konuştu.

Terörsüz Türkiye'nin milli ve tarihi bir hedef olduğunu vurgulayan Bahçeli, "Terörsüz Türkiye hedefinden taviz veya en küçük tereddüt asla söz konusu değildir. Darbe iddiaları fasa fisodur, iftira ve isnatlar bizi yolumuzdan döndüremez. Provokasyon peşinde olanların hevesleri kursaklarında kalacak. Tarihi bir fırsat eşiği önümüzdedir. Bu yüksek seviyeyi heba etmeye kimsenin hakkı yok." dedi.

Türkgün