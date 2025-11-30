Bebek katili Öcalan'dan MHP lideri Bahçeli'ye ''darbe'' tehdidi!

AK Partili eski milletvekili Şamil Tayyar Terörsüz Türkiye sürecinde kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu tarafından oluşturulan AK Partili, MHP'li ve DEM Partili birer milletvekilinden oluşan heyetin eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan ile İmralı'da gerçekleştirdiği görüşmede bebek katilinin "süreç başarısız olursa MHP içinde Devlet Bahçeli’ye darbe yapılacağı" yönünde ifadeler kullandığını öne sürdü.

Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda yapılan oylamada sadece AK Parti, MHP ve DEM Parti'nin üyelerinin oylarıyla İmralı'ya gidilmesi yönünde karar alınmış ve AK Partili Hüseyin Yayman, MHP'li Feti Yıldız ve DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit'in yer aldığı komisyon heyeti önceki hafta başında sessiz sedasız İmralı'ya giderek bebek katili Abdullah Öcalan ile görüşmüştü.

Görüşmeyle ilgili açıklamayı TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis komisyonunun 24 Kasım 2025 tarihinde İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu’na giderek Abdullah Öcalan'la görüştüğünü duyurarak ilan etmiş ve görüşmede 27 Şubat’taki Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı sonrasında örgütün kendisini feshetmesi ve silah bırakmasına dair açıklamalarla Suriye’de 10 Mart mutabakatının uygulanmasına yönelik soruların detaylı şekilde ele alındığını belirtmişti.

AK Partili eski milletvekili ve yazar Şamil Tayyar ise TV100 ekranlarında konuk olduğu gazeteci Talat Atilla'nın programında gündeme bomba gibi düşen bir iddiayı gündeme getirdi.

Tayyar, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın son görüşmede “süreç başarısız olursa MHP içinde Devlet Bahçeli’ye darbe yapılacağı” yönünde ifadeler kullandığını öne sürdü.

Tayyar, Öcalan'ın İmralı Heyeti'ne 'Süreç başarılı olmazsa MHP içinde Devlet Bey'e darbe yapılacak' dediğini iddia etti.

Tayyar'ın açıklamaları şöyle:

"Son görüşmede süreç başarılı olmazsa, hani DEM Partili Gülistan Koçyiğit anlatıyor ya, 'darbe mekaniği işler' diye... Orada biraz daha açıyor konuyu Devlet Bey'e önemli cümleler kullanıyor. Onun girişimini çok önemsiyor. Eğer süreç başarılı olmazsa MHP içinde Devlet Bey'e darbe yapılacağını söylüyor. Bahçeli kısmı şuna kadar hiç konuşulmadı. İlk defa ifade ediyorum. Devlet Bey'e darbe yapılacağını söylüyor."

Tayyar, canlı yayında sürece ilişkin DEM partinin tavrıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Cumhurbaşkanımızdan Devlet Bey’e bu sürecin akamete uğramaması için elinden geldiğince zerafetle davranıyor. Bazen toplumun belli bir kesiminide rahatsız edecek bir şekilde bile iddialı cümleler kullanıyorlar. Ama bütün bunlara rağmen aynı hassasiyeti karşı tarafta yani DEM’de göremiyoruz. Bu sürecin önündeki en önemli engellerden birisi DEM. En son İmralı ziyaretiyle ilgili Cumhur İttifakı, görüşmenin gizliliğine olağanca dikkat gösterirken DEM Parti gitti PKK’nin yayın organlarına her şeyi anlattı.”

"SÜREÇ BAŞARISIZ OLURSA DARBE MEKANİĞİ DEVREYE GİRER"

"Süreç" kapsamında Meclis'te oluşturulan komisyonun terör örgütü lideri Öcalan'la görüşmek üzere görevlendirdiği heyette AK Partili Hüseyin Yayman ve MHP'li Feti Yıldız'la birlikte yer alan DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, İmralı adasına yaptıkları ziyaret ve Öcalan'la konuşmaları üzerine Mezopotamya Ajansı'na yaptığı açıklamada, Öcalan'ın "sürecin başarısız olması halinde darbe mekaniğinin devreye gireceğini" söylediğini aktarmıştı.