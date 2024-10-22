Bebek katili Öcalan'ın avukatları harekete geçti...
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Eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan'ın avukatları, 44 aydır haber alamadıkları müvekkilleri Öcalan ile görüşmek için başsavcılık ve cezaevi müdürlüğüne başvuruda bulundu.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaptığı terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'la ilgili "Gelsin TBMM DEM Parti grup toplantısında konuşsun” çağrısının ardından İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Öcalan'ın avukatları yeni bir başvuru yaparak görüşme başvurusunda bulundu.
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