Bebek katili Öcalan'ın çağrısına terör örgütünden cevap geldi

Terör örgütü PKK, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın silah bırakma ve örgütü feshetme çağrısına uyacaklarını duyurdu.

Eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat'ta terör örgütüne yaptığı, "Kongrenizi toplayın ve karar alın, tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir" çağrısının ardından terör örgütünden ilk açıklama geldi. İhlas Haber Ajansı'nın aktardığına göre, terör örgütü PKK, Öcalan'ın çağrısının içeriğine katıldıklarını ve uyacaklarını duyurdu.

Ne olmuştu?

DEM Parti İmralı heyeti, terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan ile görüştü. Görüşmenin ardından basın toplantısı düzenleyen İmralı heyeti, Öcalan'ın mektubunu okudu. Teröristbaşının mektubunda, ''PKK’nın anlam yoksunluğuna ve aşırı tekrara yol açmıştır. Dolayısıyla ömrünü benzerleri gibi tamamlamış ve feshini gerekli kılmıştır.'' dediği aktarıldı. Mektupta, ''Silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum'' ifadeleri yer aldı.

İHA