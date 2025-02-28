Bebek katili Öcalan'ın yanındaki 3 kişinin kim olduğu ortaya çıktı

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafında yer alan 3 kişinin kim olduğu ortaya çıktı.

DEM Parti İmralı heyeti, terör örgütü PKK'nın eli kanlı bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan ile üçüncü kez görüştü. Görüşmenin ardından İstanbul Taksim'de bir otelde düzenlenen basın toplantısında Öcalan'ın mektubu Türkçe ve Kürtçe olarak okundu. PKK elebaşı Öcalan, silah bırakma ve örgütü feshetme çağrısında bulundu.

Basın toplantısından hemen önce Öcalan'ın fotoğrafı paylaşıldı. Fotoğrafta, Öcalan ve DEM Parti İmralı heyetinin yanı sıra 3 kişi daha yer aldı. Masanın en sağında oturan kişinin Hamili Yıldırım, Öcalan'ın hemen sağında ayakta duran kişinin Veysi Aktaş, hemen solunda ayakta duran kişinin ise Ömer Hayri Konar olduğu ortaya çıktı.

2013-2015 yılları arasında yürütülen çözüm süreci kapsamında, İmralı’da 1999’dan beri bulunan teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın talebiyle, farklı cezaevlerindeki 5 PKK'lı terörist yanına gönderilmişti.

Ömer Hayri Konar, Çetin Arkaş, Nasrullah Kuran, Sait Yıldırım ve Veysi Aktaş 2015’te İmralı’ya gönderildi. Sait Yıldırım gittikten kısa bir süre sonra kalp krizi geçirmesi nedeniyle Bursa Cezaevi’ne nakledildi. Yıldırım’ın yerine 15 Temmuz 2015’te Hamili Yıldırım İmralı Adası’na gönderilmişti.

HAMİLİ YILDIRIM

Hamili Yıldırım, 2004 yılında PKK’nın Hatay ve Akdeniz Bölge sorumlusu olarak yakalanmış, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.

VEYSİ AKTAŞ

Veysi Aktaş, 2015’ten beri Öcalan ile birlikte İmralı’da tutuluyor. Aktaş, müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

ÖMER HAYRİ KONAR

Ömer Hayri Konar, 23 yıldır tutuklu. 2000-2002 arası PKK’nın Ortadoğu yapılanmasında görev almış, Suriye’de yakalanarak Türkiye’ye teslim edilmişti.

Cumhuriyet