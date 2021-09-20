  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Bebek'te tekne yangını

Bebek'te tekne yangını

Bebek'te tekne yangını

İstanbul'da Bebek açıklarında bir teknede yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İstanbul'da Bebek açıklarında bir teknede çıkan yangını, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü (KGEM) ve itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü.

Bebek koyu mevkisinde 17 metre boyundaki teknenin motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı KGEM'e ait hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu, yangını söndürüp tekneyi yedekleyerek sahile yanaştırdı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri de tekneye kıyıya yanaştırılınca müdahalede bulundu.

KEGM ve itfaiye ekiplerinin yangını soğutma çalışmaları devam ediyor.

Etiketler yangın itfaiye bebek
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Türkiye AB Genç Bilim İnsanları Yarışması'nda birinci oldu
Fiyat listeleri güncellendi: İşte Eylül ayının en ucuz sıfır otomobilleri
İstanbul'da duyulan jet sesinin nedeni belli oldu
İkinci el otomobil hayali kuranlara kötü haber! Piyasa bir anda hareketlendi
Hastanede sapık var! Hemşire, genç kıza tecavüz etti
Biontech aşısının 3. doz sonuçları açıklandı
İstanbul'da duyulan jet sesinin nedeni belli oldu
Kışlıkları çıkarın! Hem soğuk hem kar geliyor
Dolar ve Euro uçuşa geçti! İşte döviz ve altın piyasalarında son durum
1915 Çanakkale Köprüsü'nde tarihi gün