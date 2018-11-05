Bedelli askerlik çıktı ama tartışmaları bitmiyor !

Bedelli askerlik yasası çıkmasına rağmen, bedelli askerlikle ilgili tartışmalar bitmiyor. Bedelli askerlik yapacak kişiler, 21 günlük süresinin kaldırılması için sosyal medyada kampanya başlattı.



Bedelli askerlikte bir grup 21 günlük eğitim süresini tamamlayıp dönmesine rağmen, tartışmalar bitmiyor. Bedelli askerlikte 21 günlük eğitimin kaldırılmasını isteyenler taleplerini #21GunuReisKaldırır etiketiyle Türkiye gündemine taşıdı. #21GunuReisKaldırır etiketi kısa sürede Türkiye gündeminde birinci sıraya yerleşti.

Bedelli askerlik başvuruları için süre uzatılacak mı ?

Bedelli askerlik yapacak kişilerin 21 gün eğitim görmesi zorunlu kılınmıştı.