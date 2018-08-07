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BEDELLİ ASKERLİK İÇİN KAÇ KİŞİ BAŞVURDU ?
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  3. 07 Ağustos 2018 12:59

Bedelli askerlik için kaç kişi başvurdu ?

Bedelli askerlik uygulamasından yararlanmak için iki gün içinde 200 bine yakın başvuru yapıldı.

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