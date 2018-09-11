Bedelli askerlik için kaç kişi başvurdu ? İşte son rakam

Bedelli askerlik için kaç kişi başvurdu? sorusunun yanıtı merak edilirken, sayının 500 bini aştığı ve 150 bin kişinin tüm işlemlerinin tamamlandığı belirtildi.



Bedelli askerlikte başvuru sayısı 500 bini aştı 150 bin kişinin tüm işlemleri tamamlandı. 1987, 1992, 1999, 2011 ve 2014 yıllarındaki bedelli askerlik uygulamasından toplam 398 bin 731 kişi yararlanmıştı.

Öte yandan bedelli askerlik uygulamasına ilişkin celp takvim süreci işliyor.

Bedelli askerlikten faydalanacakların ilk 2 celp döneminde gönderilecekleri birlikler belirlendi.

Yükümlüler, bilgilere e-Devlet sistemi üzerinden ulaşabilecek.

Bedelliden yararlanacak askerlerin yol izinleri de 21 günden düşecek.