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Bedelli askerlik tarihleri ve yerleri açıklandı

Bedelli askerlik tarihleri ve yerleri açıklandı

2022 yılı bedelli askerlik yerleri ve tarihleri e-Devlet üzerinden açıklandı.

2022 celp dönemleri ile bedelli askerlik, er ve yedek subay askerlik yerlerinin açıklandı.

Askerlik yeri sorgulaması yapacak vatandaşlar itibaren e-Devlet üzerinden sorgulayabiliyor.

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 Bedelli askerlik yerleri 28 Ocak 2022 tarihinde e-Devlet üzerinden duyuruldu. Kurum tarafında yapılan açıklamada, ‘Sınıflandırma sonuçlarının e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden yükümlülere duyurulma tarihi 28 Ocak 2022’dir’ denildi.

2022 yılında bedelli askerlik ücreti 55 bin 194 lira olarak açıklanmıştı.

BEDELLİ ASKERLİK SEVK TARİHLERİ


03 Şubat 2022


03 Mart 2022


31 Mart 2022


12 Mayıs 2022


09 Haziran 2022


21 Temmuz 2022


18 Ağustos 2022


15 Eylül 2022


13 Ekim 2022


10 Kasım 2022


08 Aralık 2022

Etiketler bedellik askerlik yerleri bedelli askerlik tarihleri
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