Bedelli askerlik ücreti belli oldu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bedelli askerlik ücretini 55 bin 194 lira olarak açıkladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, basın yayın kuruluşlarının Ankara Temsilcileriyle bir araya gelerek 2021 yılını değerlendirdi. 2 saat süren toplantının ardından açıklamalarda bulunan Akar, Kazakistan'daki olaylar hakkında da konuştu.

Kazakistan'ın talebinin olması halinde her türlü yardıma ve desteğe hazır olduklarının altını çizen Hulusi Akar, "Kazakistan'da arzumuz bir an önce barış ve huzurun gelmesi, nizamın hakim olması. Kazakistanlı kardeşlerimiz kendi imkan ve kabiliyetleri ile oradaki bütün zorlukları aşacaktır. Biz Kazakistan'ın yanındayız. Cumhurbaşkanımız 'her türlü bilgi tecrübe paylaşımına hazırız' dedi. Bu bizim için talimattır. Talep geldiğinde, ihtiyaçları olduğunda, bize talimat iletildiğinde Kazak kardeşlerimize her türlü yardımı yapmaya, elimizden gelen desteği vermeye hazırız." ifadelerini kullandı.