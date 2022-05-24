Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün akşam kabine toplantısı sonrası yaptığı "yoklama kaçaklarına da bedelli askerlik" hakkı tanınmasıyla ilgili açıklaması sonrası bedelli askerlik ücreti merak konusu olmuştu. İşte Mayıs 2022 itibariyle bedelli askerlik ücreti...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı bedelli askerlik açıklaması sonrasında 'Bedelli askerlik ücreti ne kadar?' sorusu en çok arananlar arasında yer aldı. Pek çok vatandaş bedelli askerlik ücretlerini sorgularken, bedelli askerlik hizmeti için belirlenen miktar ise şöyle olacak:

Geçen yılın ikinci yarısında 43 bin 150 TL olan bedelli askerlik ücreti 2022 yılının ilk yarısında 55 bin 500 TL olarak uygulanıyor. Geçen yıl ocak–haziran döneminde 39 bin 788 TL olan bedelli askerlik ücreti son bir yılda yüzde 41 oranında arttı.

ALTI AYDA BİR ARTIRILDI

2019 Haziran’ında yasalaşan kanunda ilk bedelli tutarı 31 bin 343 TL olarak belirlenmişti. Sonrasında kanuna göre memur maaşı katsayısına göre artan bedelli askerlik ücreti sırasıyla her altı ayda bir artırıldı.

2019 Temmuz’unda 33 bin 230 olan ücret, 2020'nin ilk yarısında 35 bin 54 TL, ikinci yarısında 37 bin 70 TL olarak belirlendi. 2021 ocak-haziran döneminde 39 bin 788 TL olarak uygulanan bedelli tutarı, 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere de 43 bin 150 liraya çıktı.

Milli Savunma Bakanlığı, 2022 bedelli askerlik ücretini açıkladı. Buna göre 2022’nin ilk 6 ayında bedelli askerlik ücreti 55 bin 194 TL olacak.

YOKLAMA KAÇAKLARI DA BEDELLİDEN YARARLANACAK

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu;

“Sayıları 550 bini bulan yoklama kaçağı, bakaya gençlerimize de bir müjde vermek istiyorum. Yoklama kaçağı gençlerimize bedelli askerlikten faydalanabilme yolunu açıyoruz. Kaçak yılına göre değişen oranlarda bir rakam ilavesiyle askerliğini bedelli yapmak isteyen gençlerimiz askerlik şubelerine başvurabilirler. Bakaya gençlerimizin sıkıntısına çözüm getiren bu uygulamanın hayırlı olmasını diliyorum.”

KIŞLA ZORUNLULUĞU VAR

2011’de, 2014’te ve 2018’de bir kereye mahsus olmak üzere çıkarılan kanunlarla gerçekleştirilen bedelli askerlik uygulamasında ücretler 2011’de 30 bin TL, 2014’te 18 bin TL ve 2018’de 15 bin TL olarak belirlenmişti.

2011 ve 2014’teki uygulamalarda kışla zorunluluğu yoktu. 2018’deki uygulamada ise askerler 21 gün temel eğitim almışlardı. Son kanuna göre ise yükümlüler bir aylık temel eğitimden geçiyor.