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  3. 08 Ağustos 2018 13:25

Bedelli ödemeleri PTT'ye de yapılabilecek

Bedelli askerlik başvuruları hızla devam ederken önemli bir gelişme yaşandı. Bedelli askerlik ödemeleri PTT üzerinden yapılabilecek.

Bedelli ödemeleri PTT'ye de yapılabilecek
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PTT'den yapılan açıklamaya göre, PTT AŞ ile Muhasebat Genel Müdürlüğü arasında bedelli askerlik protokolü imzalandı. PTT AŞ, bedelli askerlik ödemelerini almaya başladı.

Bu kapsamda PTT, bedelli askerlik ödemeleri tahsilat işlemlerine başladı. 15 bin lira olarak belirlenen bedelli askerlik tutarı tek seferde tahsil ediliyor.

Bedelli askerlikle ilgili ödemeler, Türkiye’nin dört bir yanındaki PTT iş yerlerinden “e-Tahsilat” uygulaması aracılığıyla online olarak gerçekleştirilebiliyor.  Tahsilat işlemleri 3 Kasım’da sona erecek.

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