Behzat Ç.'den Sinan Ateş göndermesi

Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi dizisinin yeni sezonunda, Sinan Ateş cinayetinin konu alındığı şeklinde yorumlanan bir sahne yer aldı.

Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi dizisinin üçüncü sezonunun ilk bölümü bugün itibariyle izleyici ile buluştu.

Dizinin yeni sezonunda yer alan bir sahnede Milliyetçi cenahtan birinin öldürülmesi üzerine soruşturma Behzat ve ekibine veriliyor. Cinayetin Çukurambar'da gerçekleşmesi, maktülün milliyetçi camianın önde gelen bir ismi ve akademisyen olması detayları sebebiyle Sinan Ateş cinayetine bir gönderme yapıldığı değerlendirildi.

Dizinin tanıtımında, Behzat Ç. ekibinin Ankara’nın Çukurambar semtinde, milliyetçi bir akademisyenin öldürülmesiyle ilgili bir olaya müdahale ettiği sahne yer aldı. Bu sahne, kamuoyunda geniş yankı uyandıran ve hala aydınlatılması beklenen Sinan Ateş cinayetine doğrudan bir gönderme olarak yorumlandı.

Dizinin yeni sezon galasına Sinan Ateş’in annesi Saniye Ateş ve ablası Selma Ateş’in de katılması, bu bağlantıyı daha da güçlendirdi.