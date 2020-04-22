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  3. 22 Nisan 2020 16:56

Bekçiler Erdoğan'ın hediyesini dağıttı

Ankara Valiliği bir bekçinin dağıttığı kolonyayı, “Cumhurbaşkanımızın kolonya hediyesi vardı. Onu getirdik“ ifadesiyle verdiği görüntüleri paylaştı.

Bekçiler Erdoğan'ın hediyesini dağıttı
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AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla, mahalle bekçileri tarafından 65 yaş üstü kişilere kolonya ve maske dağıtılıyor.

Ankara Valiliği’nin sosyal medya hesabından paylaşılan bir videoda ise maske ve kolonyaların bekçiler tarafından, “Cumhurbaşkanımızın kolonya hediyesi vardı. Onu getirdik” ifadeleri ile dağıtıldığı görüldü.

Valilik paylaşımı, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 65 yaş ve üstü vatandaşlarımıza hediye edilen kolonya paketlerinin dağıtımı, 25 ilçemizde eş zamanlı olarak Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından sürdürülmektedir” notuyla yaptı.

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