Bekçiler kimlik soramayacak

16Punto’dan Baransel Ağca’nın haberine göre; İki gence aynı saat içerisinde defalarca kimlik kontrolü yapmak isteyen bekçileri haksız gören mahkeme, “Görevi vatandaşın huzurunu sağlamak olan görevlinin, makamını vatandaşın huzurunu bozmak için kullandığı belirlenmiştir” denildi.

“BEKÇİ KİMLİK SORAMAZ”

İzmir’de bir parkta bekçiler ve iki genç arasındaki gerilim, mahalle bekçilerinin yetkileri konusunda tartışmalara yol açmıştı. Yapılan ilk kimlik kontrolünün ardından iki gence tekrar GBT yapmak isteyen bekçilerin, bu hareketle vatandaşı tahrik ettiğini belirten mahkeme, “Polis vazife ve selahiyetleri kanununun polislere verdiği kimlik sorma ve kaba üst araması yapma yetkisi bekçilere verilmemiştir” dedi.

Bekçilerle yaşanan tartışmada, bekçilere hakaret eden gençlere ise ceza verilmedi. Mahkeme bu kararı ise, “Bekçilerin görev sınırlarını aşmaları, kimlik sorma haklarının olmaması ve vatandaşı zorlamalarından dolayı hakaret suçundan işlem yapılmamıştır” cümleleriyle gerekçelendirdi.