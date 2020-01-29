Bekçilere polis yetkisi tamam !

Çarşı ve mahalle bekçilerine halka yardım, vatandaşlara kimlik sorabilme yetkisi ile adli görevler verilmesi gibi düzenlemeleri içeren Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu Teklifi, TBMM İçişleri Komisyonunda kabul edildi.

TBMM İçişleri Komisyonunda kabul edilen yeni teklifle, on binlerce bekçinin çalışma koşulları yeniden belirleniyor. Bekçiler, akşam güneşin batışından sabah doğuşuna kadar görev yapacak. Bulundukları mıntıka içinde devriye atabilecek.

Çarşı ve mahalle bekçisi kimliklerini ibraz etmek suretiyle vatandaşın kimliğini sorabilecek. Bekçilerin adli görevleri de olacak. Suç işlenme anında veya hemen sonrasında suçlulara müdahalede bulunabilecek, kanıtları muhafaza altına alabilecekler. Kanun, Genel Kurul'daki oylama sonrası yürürlüğe girecek.