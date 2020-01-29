SON DAKİKA
ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLERİNE YENİ YETKİLER VERİLDİ !
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 29 Ocak 2020 17:46

Bekçilere polis yetkisi tamam !

Çarşı ve mahalle bekçilerine halka yardım, vatandaşlara kimlik sorabilme yetkisini içerek kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi İçişleri Komisyonu'nda kabul edildi.

Bekçilere polis yetkisi tamam !
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Çarşı ve mahalle bekçilerine halka yardım, vatandaşlara kimlik sorabilme yetkisi ile adli görevler verilmesi gibi düzenlemeleri içeren Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu Teklifi, TBMM İçişleri Komisyonunda kabul edildi.

TBMM İçişleri Komisyonunda kabul edilen yeni teklifle, on binlerce bekçinin çalışma koşulları yeniden belirleniyor. Bekçiler, akşam güneşin batışından sabah doğuşuna kadar görev yapacak. Bulundukları mıntıka içinde devriye atabilecek.

Çarşı ve mahalle bekçisi kimliklerini ibraz etmek suretiyle vatandaşın kimliğini sorabilecek. Bekçilerin adli görevleri de olacak. Suç işlenme anında veya hemen sonrasında suçlulara müdahalede bulunabilecek, kanıtları muhafaza altına alabilecekler.  Kanun, Genel Kurul'daki oylama sonrası yürürlüğe girecek. 

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
çarşı , mahalle , bekçi
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM