  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Bekir Bozdağ’dan 81 il barosuna tepki

Bekir Bozdağ’dan 81 il barosuna tepki

Bekir Bozdağ’dan 81 il barosuna tepki

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’dan 81 il barosuna tepki geldi. Bakan Bozdağ, “Siyasi hesaplaşma ruhuyla hareket edildiği takdirde burada yeni bir düzenleme yaparak vatandaşlarımızın memnun olacağı, avukatlarımızın da ‘Allah razı olsun’ diyeceği bir uygulamayı hayata geçirmekte tereddüt etmeyiz” dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’dan 81 il barosuna tepki geldi. Bakan Bozdağ sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Siyasi hesaplaşma ruhuyla hareket edildiği takdirde burada yeni bir düzenleme yaparak vatandaşlarımızın memnun olacağı, avukatlarımızın da ‘Allah razı olsun’ diyeceği bir uygulamayı hayata geçirmekte tereddüt etmeyiz” ifadelerini kullandı.

Etiketler bakan bozdağ tepki
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Türkiye'nin ''çatısı''nda haberler kötü: Çatı artık su akıtıyor!
Asena'nın son halini gören tanıyamadı
SGK'dan dev inceleme! 500 bin kişi tespit edildi, inceleme sürüyor
Erdoğan sosyal konut projesinde satılacak ev ve arsa sayısını paylaştı
Bakan Nebati: ''Dualarınızla enflasyonun üstesinden geleceğiz''
9 yaşındaki bu yumurcak artık İngiltere tahtının 2. varisi
İmar izinsiz tarlalardaki ''TinyHouse''lar için emsal karar
Galatasaray'da Yusuf Demir transferi sonrası Arda Güler'e gönderme
İzmir'de yer kırmızı, gök beyaz! İzmir'in, vatanın kurtuluşu kutlanıyor!
79 yaşındaki Filiz Akın gençlere taş çıkardı