Beklenen kış sonunda geliyor! Meteoroloji'den yağış uyarısı

Bu yıl bir türlü gelmek bilmeyen kar yağışı sonunda Türkiye'ye doğru geliyor. Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre hava sıcaklıkları 6-10 derece birden düşecek ve beklenen kar yağışı sonunda gelecek...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Giresun, Erzincan ve Tunceli ile Malatya'nın kuzey ve batı çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Orta Karadeniz ile Muğla, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Konya, Aksaray, Nevşehir ve Sinop çevrelerinin kuvvetli, Antalya'nın kuzey ve doğusunda çok kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

KUVVETLİ YAĞIŞLAR GELİYOR

Yağışların, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Orta Karadeniz ile Konya, Aksaray, Nevşehir ve Sinop çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın kuzey ve doğusunda çok kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Rüzgarın, İç Anadolu'nun güney ve doğu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç, Doğu ve güneydoğu Anadolu'nun batı kesimlerinde güneyli yönlerden, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı baca zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Daha önce İstanbul'a ne zaman kar yağacağını doğru tahmin eden ünlü Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten, tarih vererek uyardı. Kar yağışının yeni haftayla birlikte etkili olacağını ifade eden Ökten, "Salı sabahına İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimleri ince bir kar örtüsü ile uyanacak." uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara’nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Afyonkarahisar, Kütahya, Denizli'nin doğusu, Bitlis, Muş ve Bingöl çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı, Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Kütahya, Afyonkarahisar ve Konya çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Elazığ, Tunceli çevreleri, Şanlıurfa'nın doğusu ve Diyarbakır'ın batısında kuvvetli, Antalya’nın doğusu ile Adana çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli (50-100 kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın, Marmara’nın batısı ile Kıyı Ege’de kuzeyli, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun batısında güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40- 80 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Yurdun kuzey ve iç kesimlerinde hissedilir derecede (6 ila 10 derece) azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli, yurdun kuzeybatısında zamanla kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvette: Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Elazığ, Tunceli çevreleri, Şanlıurfa'nın doğusu ve Diyarbakır'ın batısında kuvvetli, Antalya’nın doğusu ile Adana çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli (50-100 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgarın, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-80 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı baca zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor.

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Kütahya, Afyonkarahisar çevreleri ve Denizli'nin doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla karlakarışık yağmurlu yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzey kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi bekleniyor.

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Akdeniz'de kuvvetli, Antalya'nın doğusu ve Adana çevrelerinde aşırı olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla kuzey ve batısında karlakarışık yağmurlu ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney ve doğusnda kuvvetli olması bekleniyor.

KARADENİZ BÖLGESİ

Batı Karadeniz: Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, Bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta Karadeniz ile Giresun çevrelerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karlakarışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgârın, Doğusunun iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batısı ile Bitlis, Muş ve Bingöl çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, kuzeyinin yükseklerinde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere Tunceli ve elazığ çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, bölgenin batısında güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Gaziantep, Kilis, Adıyaman çevreleri ile Şanlıurfa'nın doğusu ve Diyarbakır'ın batısında yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görülmesi bekleniyor.