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Beklenen oldu: İstanbul'da kar yağışı başladı

Beklenen oldu: İstanbul'da kar yağışı başladı

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul’da Silivri’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı.

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul’da Silivri’nin yüksek kesimlerine kar sulu bir şekilde etkili olmaya başladı.

Silivri Kadıköy Mahallesi gibi birçok mahallede yağmurla karışık şekilde başlayan kar yağışının, ilerleyen saatlerde etkisini artırması bekleniyor.

Etiketler kar istanbul
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