Beklenen veri geldi, Dolar, Euro ve altın zirveye yerleşti!

Bugün ABD'den gelen enflasyon rakamları sonrasında piyasalarda hem döviz hem de değerli metaller Türk Lirası karşısında zirvede... İşte dolar, Euro, Sterlin, altın, gümüş ve kripto para piyasalarında son durum...

Küresel piyasalarda, bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verileri öncesi, büyüme ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politikalarına ilişkin artan belirsizliklerle temkinli seyir devam ediyordu.

Türkiye saatine göre 15.30'da açıklanan ABD enflasyon verisi beklentinin altında geldi. ABD’de, resesyon ve enflasyon ikilemi fiyatlamalar üzerinde etkili olmayı sürdürürken, ABD'de haziran ayında yüzde 9,1 zirve yapan enflasyon temmuz ayında yüzde 8,5'e geriledi.

Para piyasalarında şimdilik Fed’in politika adımlarına yönelik fiyatlamalarda değişiklik gözlenmezken, bankanın eylül toplantısında yüzde 68 ihtimalle 75 baz puan faiz artırması yönündeki beklenti sürüyor.

Kritik veri öncesi piyasalardaki son durum ise şöyle:

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 17,92 TL'den başlayan Dolar 17,92 TL'den,

18,34 TL'den başlayan Euro 18,51 TL'den,

21,70 TL'den başlayan Sterlin ise 21,90 TL'den işlem görüyor.

Dün doların satış fiyatı 17,94 lira, avronun satış fiyatı ise 18,34 lira olmuştu.

Altın ve gümüş

Güne 1.789 dolardan başlayan Ons altın 1.796 dolardan,

1.031 TL'den başlayan Gram altın 1.035 TL'den,

1.658 TL'den başlayan çeyrek altın 1.665 TL'den,

6.820 TL'den başlayan Cumhuriyet altını ise 6.853 TL'den,

11,78 TL'den başlayan Gümüş ise 11,90 TL'den fiyatlanıyor.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 23.949 Dolar'dan, Ethereum ise 1.804 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol

Geçtiğimiz hafta 100 doların altına gerileyen Brent petrol fiyatı, haftaya hafif yükselişle başlamıştı.

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 95,66 dolardan işlem görüyor.

Dün 98,36 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 96,31 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.07 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,67 düşüşle 95,66 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 89,75 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, ABD'de ham petrol stoklarının beklenmedik bir şekilde artması etkili oldu. Petrol stoklarındaki yükselişin talebin azaldığına işaret etmesiyle fiyatlar geriledi.

Amerikan Petrol Enstitüsüne göre, ABD ham petrol stokları geçen hafta yaklaşık 2,2 milyon varil arttı. Beklenti stokların sadece 73 bin varil artması yönündeydi.

Piyasalar, bugün ABD'de açıklanacak resmi petrol stok verilerine odaklandı.

Dün, Rus petrol boru hattı işletmecisi Transneft'in Rus petrolünün Ukrayna üzerinden Avrupa'ya sevkiyatının durdurulduğunu bildirmesinin ardından fiyatlar düşmeye başlamıştı.

Brent petrolde teknik olarak 96,02 ile 96,54 dolar aralığı direnç, 95,50 ile 94,98 dolar aralığı ise destek bölgesi olarak izlenebilecek.