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Belediye açıkladı: Toplu taşıma 5 gün boyunca ücretsiz olacak

Belediye açıkladı: Toplu taşıma 5 gün boyunca ücretsiz olacak

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, tramvay ve otobüslerin Kurban Bayramı’nda 5 gün boyunca ücretsiz hizmet vereceğini açıkladıç

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne (GBB) bağlı tramvay ve otobüsler, arife günü ve Kurban Bayramı boyunca ücretsiz hizmet verecek. Büyükşehir Belediyesi Gazi Ulaş AŞ.ye bağlı tramvay ve turuncu otobüsler, her bayram olduğu gibi bu Kurban Bayramı’nda da vatandaşların bayramlaşma geleneğini rahatça yerine getirebilmesi adına şehir genelinde 8-12 Temmuz tarihleri arasında ücretsiz olacak.

Vatandaşların toplu taşımayla ulaşımlarında kolaylık sağlayacak uygulama için Gaziantep Kart’larını okutmaları ücretsiz binişler için yeterli olacağı belirtildi.

Etiketler toplu taşıma ücret ücretsiz
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