Belediye Başkan Yardımcısı hakkında gözaltı kararı

Adana'da terör örgütü PKK/KCK/TDÖ'nün Çukurova yapılanmasına yönelik operasyonda, aralarında HDP İl Eş Başkanları Mehmet Karakış ve Helin Kaya ile Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı Funda Buyruk'un da bulunduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK/TDÖ (Türkiye Demokratik Örgütlenmesi) Çukurova bölge yapılanmasını deşifre etmek için çalışma yaptı. Teknik ve fiziki takibin ardından aralarında HDP İl Eş Başkanları Mehmet Karakış ve Helin Kaya ile Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı Funda Buyruk'un da bulunduğu 38 şüpheli tespit edildi.

Bu kişilerin örgütsel faaliyette bulunduğu öne sürüldü. Harekete geçen TEM ekipleri, sabah saatlerinde çok sayıda adrese baskın yaptı. Kapıların koçbaşlarla kırıldığı operasyonda aralarında Karakış, Kaya ve Buyruk'un da olduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Bu sırada Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı Buyruk, gazetecilere neden gözaltına alındığını bilmediğini söyledi.

35 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Adana merkezli Mersin, Diyarbakır ve Mardin'de terör örgütü PKK/KCK/TDÖ'nün Çukurova yapılanmasına yönelik operasyonda, aralarında HDP İl Eş Başkanları Mehmet Karakış ve Helin Kaya ile Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı Funda Buyruk'un da bulunduğu 35 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, çok sayıda dijital materyal ile örgütsel kitap ele geçirildi. 3 firari şüpheliyi yakalamak içinse çalışmaların sürdüğü belirtildi. Emniyete götürülen şüphelilerin sorguları sürüyor.

BAKAN SOYLU: 38 KİŞİDEN 36’SI GÖZALTINDA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter'dan yaptığı açıklamada, ''Dernek, Belediye, PKK-KCK tezgahı kurmuşlar! Başsavcılık ve Emniyet koordinasyonunda Adana’da, uzun süre takip ile yapılan operasyonda, 38 kişiden 36’sı gözaltında. Aralarından biri, belediye kadrolarında, biri de KCK/TDÖ sözcüsü Ayşe Irmak. Nerede bulursak aman vermeyeceğiz.'' ifadelerini kullandı.