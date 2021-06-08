Belediye başkan yardımcısına satırlı saldırı girişimi

İzmir'in Torbalı Belediye Başkan Yardımcısı CHP'li Yavuz Selim Özgen'e satırla saldırı girişimi saniye saniye kameralara yansıdı.

İzmir'in Torbalı Belediye Başkan Yardımcısı CHP'li Yavuz Selim Özgen ile parti üyesi Aydın Sümbül arasında kavga etti. Elinde satırla Özgen'in üzerine yürüyen Sümbül, çevredekiler tarafından uzaklaştırılırken o anlar kameraya yansıdı.

Torbalı Belediye Başkan Yardımcısı Yavuz Selim Özgen ile parti üyesi Aydın Sümbül arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Sümbül, elinde satırla Özgen'in üzerine yürüdü. Çevredekiler müdahale ederek, Özgen ve Sümbül'ü birbirinden uzaklaştırdı. Yavuz Selim Özgen, Aydın Sümbül hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.